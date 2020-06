Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (15.06.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) weiterhin mit "halten" ein.BP habe die eigenen langfristigen Annahmen (Periode: 2021-2050) für die Öl- und Gaspreise (Öl (Brent): 55 USD je Barrel; Gas (Henry Hub): 2,90 USD je Mio. BTU) stark reduziert (-27% bzw. -31%). Daher werde BP im Zahlenwerk für das Q2/2020 außerordentliche Belastungen (nach Steuern) von 13 bis 17,5 Mrd. USD buchen. Diermeier erachte die beträchtlichen Belastungen für verkraftbar (Eigenkapital per 31.03.2020: 90,5 Mrd. USD), jedoch sollte das Gearing (weiche von Unternehmensdefinition ab) weiter seines Erachtens deutlich steigen (per 31.03.2020: 56% (inkl. der nun angekündigten Belastungen gemäß der Berechnung des Analysten: 68%)). Grundsätzlich würden Diermeier die Wertberichtigungen nicht überraschen.Die "OPEC+" habe Anfang Juni beschlossen, die vereinbarten Produktionskürzungen für Mai und Juni um einen Monat (Juli) zu verlängern. Gleichzeitig habe aber Saudi-Arabien angekündigt, die freiwilligen, zusätzlichen Produktionskürzungen aufzugeben. Insgesamt konstatiere der Analyst, dass sich der Ölpreis bisher schneller und stärker erholt habe, als von ihm unterstellt.Diermeier habe seine Erwartungen angepasst (u.a. bereinigtes EPS 2020e: -0,02 (alt: -0,04) USD; berichtetes EPS 2020e: -1,10 (alt: -0,30) USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2021e: +0,19 (alt: +0,16) USD). Der Analyst rechne nach wie vor mit Dividendenkürzungen (DPS 2020e: 0,3450 (Gj. 2019: 0,4125) USD; DpS 2021e: 0,3200 USD). Dennoch sei die Dividendenrendite (2020e: 8,5%; 2021e: 7,9%) seines Erachtens attraktiv. Die BP-Aktie habe sich seit der letzten Kommentierung des Analysten in Summe kaum bewegt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: