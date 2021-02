Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

2,9445 EUR -0,79% (11.02.2021, 17:35)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

2,5795 GBP -0,15% (11.02.2021, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (12.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Wo liege der faire Wert der BP-Aktie? An dieser Frage würden sich weiterhin die Geister scheiden. Einige Experten würden auf die günstige Bewertung des Energieriesen verweisen, der immer noch über eine hohe Ertragskraft verfüge. Andere würden auf die historischen Herausforderungen blicken, die vor dem britischen Konzern in den kommenden Jahren stünden.Blicke man auf die von Bloomberg veröffentlichten Analysteneinschätzungen, so bleibe die große Mehrheit für die BP-Aktie weiterhin eher bullish. Von den 24 Experten, die sich regelmäßig mit dem Titel befassen würden, würden aktuell nur zwei den Verkauf empfehlen."Der Aktionär" rate zum Kauf der günstig bewerteten BP-Aktie. Anleger sollten ihre Position weiterhin mit einem Stoppkurs bei 2,40 Euro absichern, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.02.2021)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:2,9395 EUR -0,46% (12.02.2021, 08:39)