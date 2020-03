Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,231 EUR -13,04% (12.03.2020, 16:36)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,2475 EUR -11,58% (12.03.2020, 16:23)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

283,10 GBp -10,74% (12.03.2020, 16:24)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London-Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP Plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP Plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (12.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gaskonzerns BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London-Ticker-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Analysten der britischen Großbank HSBC hätten den Energiesektor im Zuge der kräftig gefallenen Ölpreise erneut genauer unter die Lupe genommen. Dabei seien die Prognosen für Shell, BP & Co kräftig verringert worden. Sie sähen trotzdem bei einigen Aktien aus der zuletzt arg gebeutelten Branche noch reichlich Luft nach oben.Analyst Gordon Gray habe betont, dass er seine Gewinnschätzungen für alle Sektortitel aufgrund des Ölpreiseinbruchs kräftig gesenkt habe. Er habe aber betont, dass bereits erste Signale einer volkswirtschaftlichen Wiederbelebung zu "markanten Kurssprüngen" führen dürften.Innerhalb der Branche favorisiere die HSBC nach wie vor die Anteile von BP sowie von Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727). Jedoch seien auch bei den beiden Dividendenperlen die Kursziele kräftig gesenkt worden. Bei BP von 595 auf 425 Britische Pence (umgerechnet 4,87 Euro), was knapp 50 Prozent über dem gegenwärtigen Kursniveau liege.Die Lage am Ölmarkt bleibe wirklich ernst. Daher sollten ausnahmslos sehr mutige Investoren mit einem langen Atem einen Einstieg in Erwägung ziehen. Wer sich vor den Risiken nicht abschrecken lässt, kann bei BP und Total wieder erste Positionen aufbauen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Diese sollten aber dringend mit einem Stopp abgesichert werden (BP: 2,90 Euro; Total: 23,50 Euro). (Analyse vom 12.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: