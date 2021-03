Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (26.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Kürzlich sei der Fahrer eines Baggers im Netz gefeiert worden. Denn er habe unnachgiebig versucht, einen Koloss aus dem Sand zu befreien, der in etwa hundert mal größer gewesen sei als er selbst: die Ever Given, ein Schiff ausgelegt für über 20.000 Container. Der Kapitän des Frachters sei - eigener Auskunft zufolge wegen eines Sandsturms - kurz zuvor in eine Sandbank gesteuert. Fortan habe der Koloss festgesteckt und blockiere seither eine der wichtigsten Routen für den Welthandel.Dies habe wiederum Auswirkungen auf den Ölmarkt gehabt. Zunächst sei es mit den Ölpreisen aus Sorge um mögliche Lieferengpässe nach oben gegangen. Nach kurzer Zeit seien aber auch die Ölpreise gesunken, da immer mehr Markteilnehmer ernsthaft negative Folgen für die Weltkonjunktur befürchtet hätten, was wiederum zu einer sinkenden Ölnachfrage führen könnte.Diese Episode verdeutliche einmal mehr, wie nervös die Akteure am Ölmarkt derzeit seien. Doch nüchtern betrachtet würden die Ölpreise aktuell nur genau das machen, was Kurse, die zuvor seit der BioNTech-Meldung im November um 50 Prozent gestiegen seien, eben machen würden: sie würden korrigieren. Dementsprechend sei es zuletzt auch mit den Aktienkursen von Energieriesen wie etwa Royal Dutch Shell oder BP nach unten gegangen.