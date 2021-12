Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,816 EUR -2,55% (20.12.2021, 11:26)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

3,82 EUR -3,00% (20.12.2021, 11:11)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

325,30 GBp -2,53% (20.12.2021, 11:13)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (20.12.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Aktienkurse von Energiegiganten wie BP oder Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M) würden im frühen Handel nachgeben. Denn auch die Ölpreise seien am Montag mit deutlichen Abschlägen in die neue Woche gestartet. Am Morgen habe ein Barrel der Nordseesorte Brent 70,92 US-Dollar gekostet. Das seien 2,60 Dollar weniger als am Freitag gewesen. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 2,63 Dollar auf 68,23 Dollar gefallen.Am Markt seien die deutlichen Preisabschläge mit der trüben Aktienmarktstimmung erklärt worden. Dort hätten vor allem zwei Entwicklungen belastet: Zum einen herrsche an den Märkten wieder größere Sorge wegen der vielerorts raschen Ausbreitung der besonders ansteckenden Corona-Variante Omikron. Zum anderen drohe das billionenschwere US-Konjunkturprogramm "Build Back Better" wegen des Widerstands des demokratischen Senators Joe Manchin zu scheitern.Beide Entwicklungen könnten letztlich zu einer konjunkturellen Belastung und damit einer niedrigeren Rohölnachfrage führen. Für etwas Erleichterung habe an den Märkten eine Zinsreduzierung chinesischer Banken gesorgt. Nach Angaben der chinesischen Notenbank hätten die Banken ihre einjährigen Kreditzinsen leicht um 0,05 Pp auf 3,8 Prozent gesenkt. Es sei die erste Reduzierung seit Frühjahr 2020. Analysten der japanischen Bank Nomura hätten von einer moderaten Lockerung der Kreditbedingungen gesprochen.Die Verunsicherung an den Märkten wachse. Durch die jüngsten Kursrückgänge hätten sich die Chartbilder bei BP und Shell wieder eingetrübt. Ein Kauf der beiden Dividendentitel dränge sich daher trotz der günstigen Bewertung vorerst nicht auf. Wer die Aktien bereits im Depot hat, beachtet die Stoppkurse bei 3,20 Euro (BP) bzw. 15,70 Euro (Shell), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: