XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,228 EUR +0,91% (14.10.2021)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

3,577 GBP (14.10.2021)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (15.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der Öl- und Gasriese BP verdiene aktuell dank haussierender Preise natürlich prächtig. Dies nutze der Konzern konsequent, um in Zukunftsmärkte zu investieren. Dabei würden die Briten auf Erneuerbare Energien, aber auch auf die Elektromobilität setzen. So sei nun bekannt geworden, dass BP sich an Digital Charging Solutions GmbH (DCS) beteiligen werde, die hinter dem Ladestellenanbieter Charge Now stehe.Damit werde der Energieriese neben den deutschen Autoherstellern Daimler und BMW der dritte Anteilseigner. Genauso wie die beiden DAX-Konzerne werde auch BP je 33,3 Prozent an DCS halten. Bereits im März seien die Pläne des Unternehmens bekannt geworden. Die Briten hätten mehrfach erklärt, das weltweite Netz an öffentlichen Ladepunkten für E-Fahrzeuge bis zum Jahre 2030 auf mindestens 70.000 ausbauen zu wollen.Derartige Investitionen in die Zukunft würden für BP angesichts der langfristig angestrebten Klimaneutralität natürlich Sinn ergeben - zumal man es sich derzeit dank des florierenden Geschäfts mit Öl und Gas auch problemlos leisten könne. Die Aussichten für die mit einem KGV von 9 und einem KBV von 1,2 immer noch günstig bewertete Aktie würden weiterhin gut bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:4,272 EUR +0,66% (15.10.2021, 08:53)