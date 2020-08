Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,1965 EUR -2,59% (07.08.2020, 11:14)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

2,876 GBP -2,59% (07.08.2020, 11:19)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (07.08.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der britische Energieriese habe in dieser Woche bereits mit einem hohen Verlust von 16,8 Mrd. USD und einer Halbierung der Dividende aufhorchen lassen. Nun gebe es aber Meldungen, wonach historische Veränderungen anstünden.So berichte die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider, dass BP den Verkauf großer Teile seines Öl- und Gasgeschäfts plane. Dieser Schritt solle sogar weitgehend unabhängig vom weiteren Verlauf der Öl- und Gaspreise erfolgen. Sprich: Das Management erwäge ernsthaft, sich deutlich stärker als bisher auf Erneuerbare Energieträger zu fokussieren.Es wäre natürlich eine Zäsur, sollte BP tatsächlich einen großen Teil seiner Öl- und Gasaktivitäten abspalten. Aber noch sei nichts bestätigt worden. Die BP-Aktie zeige sich indes nach wie vor in eher schwacher Verfassung. Angesichts des schwierigen Marktumfelds und des trüben Charts könnten Anleger vorerst weiter an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.08.2020)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:3,2055 EUR -2,70% (07.08.2020, 11:32)