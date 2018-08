Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

6,261 EUR -0,52% (13.08.2018, 18:06)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

558,30 GBp +0,41% (13.08.2018, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Domestic Ticker-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (13.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von Achim Wittmann, Investmentanalyst von der LBBW:Achim Wittmann, Investmentanalyst von der LBBW, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gasproduzenten BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) von "halten" auf "kaufen" hoch.BP habe im ersten Halbjahr 2018 sein bereinigtes operatives Ergebnis von 4,9 Mrd. USD auf 10,1 Mrd. USD mehr als verdoppelt. Starke Ergebniszuwächse hätten das Upstreamgeschäft (6,7 Mrd. USD; +220%) sowie die Beteiligung an Rosneft verzeichnet, die im ersten Halbjahr 1,0 Mrd. USD (+168%) zum operativen Ergebnis beigetragen habe. Im Downstreamsegment (3,3 Mrd. USD; +4,0%) berichte BP von positiven Entwicklungen in den Raffinerien und im Marketing, während das Handelsgeschäft geringere Ergebnisbeiträge geliefert habe. Insgesamt habe BP im ersten Quartal 3,7 Mio. Barrel Öläquivalente pro Tag (+3,3%) gefördert. Ohne das Fördergeschäft von Rosneft (Anteil an der Gesamtförderung 30%) habe das Wachstum bei 5,2% (organisch +11,7%) gelegen.Drei der für dieses Jahr erwarteten sechs großen Förderprojekte seien bereits planmäßig bzw. früher als erwartet an den Start gegangen und hätten unter den für diese Projekte kalkulierten Budgets gelegen. Ende Juli habe BP den Kauf von Schieferöl- und Schiefergasvorkommen in den USA bekannt gegeben. Für 10,5 Mrd. USD habe das Unternehmen entsprechende Assets von BHP Billiton übernommen. Diese würden eine gute Ergänzung des bestehenden US-Fördergeschäftes bilden.Im ersten Halbjahr habe BP einen operativen Cashflow von 10,0 Mrd. USD (+42,1%) erzielt. Für die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko seien dabei Auszahlungen von 2,4 Mrd. USD (VJ 4,3 Mrd. USD) angefallen. Für das Gesamtjahr erwarte das Unternehmen diesbezüglich Auszahlungen in Höhe von 3 Mrd. USD. Die Investitionen hätten sich auf 7,8 Mrd. USD (-9,0%) belaufen. Mit dem organischen Cashflow hätten die Investitionen sowie die Dividende mehr als gedeckt werden können. Das Gearing habe sich im Vergleich zum Jahresende 2017 leicht von 27,4% auf 27,8% erhöht. Für das zweite Quartal schlage der Konzern eine Dividendenerhöhung von 10,00 auf 10,25 Cents je Aktie vor. Darüber hinaus habe BP in den ersten sechs Monaten 29 Mio. Aktien zurückgekauft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie:Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:6,271 EUR +0,32% (13.08.2018, 17:35)