Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hie¬rauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Total.



Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,737 EUR +0,17% (12.03.2021, 14:36)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,746 EUR +0,63% (12.03.2021, 14:22)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

3,21 GBP +1,94% (12.03.2021, 14:24)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (12.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die französische Großbank Société Générale (SocGen) habe die großen europäischen Öl- und Gasproduzenten wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. Die Frage, ob Dividendenjäger nun eher bei BP, Shell oder Total zugreifen sollten, sei dabei mit einem relativ klaren "alle" beantwortet worden.Denn nachdem die Experten bisher nur BP und Total auf ihrer Empfehlungsliste gehabt hätten, sei nun auch das Anlagevotum für die Shell-Aktie von "hold" auf "buy" geändert worden. Analystin Irene Himona habe zudem das Kursziel von 1.530 auf 1.710 Britische Pence (umgerechnet knapp 20,00 Euro) angehoben.Himona habe in ihrer jüngsten Branchenstudie das Szenario höherer Ölpreise in ihr Bewertungsmodell einbezogen. Dies dürfte ihrer Ansicht nach etwa bei BP frühere Aktienrückkäufe ermöglichen und eine Neubewertung der Dividenden-Papiere vorantreiben. Sie habe das Kursziel für die BP-Anteile von 350 auf 360 Pence erhöht.Für Total habe Himona den fairen Wert von 43 auf 46 Euro angepasst. Sie habe betont, mit Total würde man auf eine Energie-Aktie höchster Qualität setzen - und dies bei einer immer noch günstigen Bewertung.Bei BP sollte der Stoppkurs bei 2,70 Euro belassen werden, bei Shell bei 13,60 Euro, bei der Total-Aktie sollte er nun auf 31,50 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.03.2021)Mit Material von dpaBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link