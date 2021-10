London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

360,07 GBp +1,44% (14.10.2021, 12:24)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (14.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Kasse bei den europäischen Öl- und Gasriesen klingele angesichts der anhaltend hohen Preise weiter. Und es könnte bald sogar noch besser werden. Denn immer häufiger werde beim Ölpreis ein Kursziel aufgerufen, welches noch vor wenigen Monaten als völlig illusorisch gegolten habe: 100 USD. So hätten die Experten der Bank of America schon vor zwei Wochen diese Marke als Kursziel ausgerufen. Nun habe sich auch der russische Staatschef Wladimir Putin zu diesem Preisniveau geäußert. Er habe erklärt: "Russland und unsere Partner und die OPEC+-Gruppe, tun alles, um sicherzustellen, dass sich der Ölmarkt stabilisiert. Wir versuchen, keine Schockspitzen bei den Preisen zuzulassen. Wir wollen das sicherlich nicht haben - es ist nicht in unserem Interesse." Dennoch habe Putin in einem Interview mit CNBC auf die Frage, ob 100 USD bei WTI-Öl denkbar seien, geantwortet: "Das ist durchaus möglich."Ob die 100-USD-Marke erreicht werde oder nicht, fest stehe jedenfalls: Das Marktumfeld für Energiekonzerne bleibe sehr gut. BP und Co dürften bald hervorragende Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlichen (BP am 2. November). Die BP-Aktien sei immer noch sehr günstig bewertet und charttechnisch aussichtsreich. Anleger könnten daher weiterhin zugreifen. Der Stoppkurs sollte bei 3,20 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:4,258 EUR +1,33% (14.10.2021, 12:16)XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:4,248 EUR +1,38% (14.10.2021, 12:00)