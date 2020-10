Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (09.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Nach zahlreichen erfolglosen Versuchen würden Energieaktien wieder einmal an einer Bodenbildung arbeiten. Unterstützung hätten sie dabei von zuletzt gestiegenen Ölpreisen erhalten. Die Papiere von BP und Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727) seien aber nach Ansicht von JPMorgan immer noch absolute Schnäppchen.So bewerte Analyst Christyan Malek beide Aktien mit "overweight". Bei Total beziffere er den fairen Wert unverändert auf 42,00 Euro, bei BP auf 425 Britischen Pence (umgerechnet 4,68 Euro) - was 41 bzw. bei BP sogar 89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege.Malek betone, dass derzeit die Schnäppchenpreise und die extrem niedrigen Erwartungen an das dritte Quartal für die Energieaktien sprechen würden. Einen weiteren Schub könnten BP, Total und Co vom OPEC-Treffen am 30. November erhalten, wenn Saudi-Arabien weitere Förderkürzungen vorantreiben könnte.Bereits investierte Anleger sollten daher die Stoppkurse bei 27,50 Euro (Total) und 2,10 Euro (BP) immer im Auge behalten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: