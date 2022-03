London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

384,40 GBp -1,23% (25.03.2022, 13:44)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (25.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der Kampf gegen den Klimawandel und nun auch für eine deutlich geringere Abhängigkeit von Russland dürfte den ohnehin schon laufenden Elektroauto-Boom zusätzlich befeuern. Davon möchte natürlich auch der Energie- und Tankstellenriese BP profitieren. Dementsprechend habe das britische Unternehmen in der Vergangenheit schon kräftig investiert und lege nun nach. So plane BP, in den kommenden zehn Jahren alleine in Großbritannien 1 Mrd. GBP in den Ausbau von Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu investieren. Das Ziel: BP Pulse solle die Zahl der öffentlichen 300-Kilowatt- sowie 150-Kilowatt-Ultra-Schnellladepunkten verdreifachen.BP schreite weiter voran, um auch bei der Elektromobilität, im Wasserstoffsektor und natürlich bei den Erneuerbaren Energien zukünftig zur Weltspitze zu gehören. Bei den institutionellen Investoren komme diese Entwicklung gut an. Gepaart mit der aktuellen Hausse der Ölpreise ergiebe sich für die mit einem KGV von 7 immer noch sehr günstig bewertete Aktie ein attraktives Gesamtbild. Anleger können hier weiterhin zugreifen (Stopp: 3,40 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:4,612 EUR -1,03% (25.03.2022, 13:56)XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:4,608 EUR -1,16% (25.03.2022, 13:42)