Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (21.03.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Großbritannien taumele immer noch völlig planlos dem Brexit entgegen. Die Unsicherheit sei für viele europäische und natürlich auch für alle britischen Unternehmen greifbar. In einigen Branchen würden im Falle eines harten Brexits schwerwiegende Folgen drohen. Doch wie sehe es eigentlich bei BP aus?BP habe seinen Firmensitz in London. Zudem sei der Energieriese stark in Großbritannien aktiv, betreibe dort Tankstellen sowie chemische Anlagen und fördere vor der Küste Öl und Gas. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Konzern seinen Geschäften auch nach einem britischen EU-Austritt ohne Abkommen ohne allzu große Einschränkungen nachgehen könne, sei sehr hoch. Zu wichtig seien die Produkte der Energiekonzerns für die Volkswirtschaften Großbritanniens und der EU, sodass auch im Falle möglicherweise kurzfristiger Störungen die Energietransfers auch in Zukunft von Großbritannien aufs Festland und umgekehrt getätigt werden könnten.Sollte das britische Pfund indes im Falle eines harten Brexits sinken, so könnten die Konzernergebnisse von BP davon sogar in sehr geringem Umfang profitieren. Schließlich bilanziere BP in US-Dollar, die Kosten für die Verwaltung oder die Ölförderung würden aber in Pfund bezahlt.Ein ungeregelter Brexit könnte für BP diverse Probleme mit sich bringen. Diese dürften sich jedoch kaum in den Konzernergebnissen widerspiegeln. Die größte Gefahr gehe eher davon aus, dass ein harter Brexit zu einem schwächeren Wirtschaftswachstum in Europa und somit auch eine geringere Ölnachfrage sorgen könnte. Dieses Szenario würde BP eher belasten. Zudem sei auch durchaus denkbar, dass im Falle eines harten Brexits sämtliche britischen Aktien an der Börse in eine Art Sippenhaft genommen würden und kurzfristig unter Druck geraten. Allzu nachhaltig sollte dies allerdings nicht sein, da die operativen Geschäfte der beiden Energieriesen auch in diesem Fall weitgehend normal weiterlaufen sollten.Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Royal Dutch Shell.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Royal Dutch Shell und BP, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.