Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (05.07.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) von 5,60 GBP auf 6,00 GBP.Die sog. "OPEC+" habe Ende Juni entschieden, dass die Vereinbarungen von Ende 2016 eingehalten werden sollten, was bedeute, dass das Bündnis (24 Länder) seine Produktion in H2/2018 um insgesamt ca. 1 Mio. Barrel Öläquivalent pro Tag (BpT) erhöhen werde. Dies sei weniger als im Vorfeld von Saudi-Arabien und Russland gefordert. Insgesamt erachte Diermeier die "OPEC+"-Entscheidung positiv für BP, zumal die "OPEC+"-Länder an einer längerfristigen Kooperation (über Ende 2018 hinaus) interessiert seien.In dem aktuellen und zu erwartenden Ölpreisumfeld sowie geringere jährliche Auszahlungen für das "Deepwater Horizon"-Unglück könne BP sehr ordentliche freie Cash-flows erwirtschaften. Dass Russland in H2/2018 mehr Öl fördern dürfe, sollte vor allem Rosneft zugutekommen, an der BP mit knapp 20% beteiligt sei.Diermeier habe seine EPS-Erwartungen Prognosen angehoben. Positiv werte der Analyst, dass sich BP zunehmend stärker der Thematik Dekarbonisierung der Energiewirtschaft zuwende (jüngst Übernahme von Chargemaster). Jedoch bleibe das Öl- und Gasgeschäft die nächsten Jahre nach wie vor absolut dominant.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: