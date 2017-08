ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Domestic Ticker-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (21.08.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) von 4,75 GBP auf 4,65 GBP.Der bereinigte Nettogewinn (684 Mio. USD) des Q2/2017 sei steuerbedingt hinter der Analystenprognose (757 Mio. USD) zurückgeblieben, habe aber den Marktkonsens (518 Mio. USD) deutlich übertroffen. Die Q2-Dividende sei wie erwartet bei 0,10 USD je Aktie belassen worden. Das Gearing (Unternehmensdefinition) sei - im Gegensatz zu den anderen "Majors" - im Quartalsverlauf trotz des nun positiven freien Cashflows (FCF) gestiegen und habe per Ende Juni 2017 mit 28,8% am oberen Ende der Zielsetzung gelegen (20% bis 30%). Ausschlaggebend seien die Zahlungen für das "Deepwater Horizon"-Unglück gewesen. Das Cashflow-Ziel für 2017 sowie das mittelfristige Cashflow-Ziel (2021) seien bestätigt worden. Der Konzern verfüge über eine überdurchschnittlich hohe Reichweite der nachgewiesenen Öl- und Gasreserven.Das Rating für die BP-Aktie lautet bei einer attraktiven Dividendenrendite von 7,1% (2017e) sowie einer stärkeren Cash-Generierung in Q3-Q4 weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. (Analyse vom 21.08.2017)Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:4,834 EUR -0,19% (21.08.2017, 15:58)London-Aktienkurs BP-Aktie:439,70 GBp -0,07% (21.08.2017, 16:01)