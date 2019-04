Kursziel

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,15 Buy Deutsche Bank Lucas Herrmann 24.04.2019 6,25 Outperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 16.04.2019 6,25 Overweight J.P. Morgan Christyan Malek 12.04.2019 6,50 Buy HSBC Gordon Gray 10.04.2019 5,90 Halten Independent Research Sven Diermeier 08.02.2019 6,10 Buy Berenberg Bank Henry Tarr 06.02.2019 6,40 Outperform Credit Suisse - 06.02.2019 7,80 Conviction Buy List Goldman Sachs Michele della Vigna 06.02.2019 6,90 Buy Kepler Cheuvreux Bertrand Hodee 06.02.2019 7,00 Outperform Bernstein Research Oswald Clint 05.02.2019 6,10 Buy UBS AG Jon Rigby 05.02.2019

Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

6,448 EUR -2,15% (26.04.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

6,489 EUR -1,31% (26.04.2019, 22:25)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

489,45 GBp -2,40% (02.02.2019, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Domestic Ticker-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (29.04.2019/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 7,80 oder 5,90 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc. wird am 30. April die Zahlen zum ersten Quartal 2019 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Bernstein Research. Das US-Analysehaus hat die Einstufung für BP nach Q4-Zahlen auf "outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Der Ölkonzern übertreffe die Erwartungen das achte Quartal in Folge, schrieb Analyst Oswald Clint in einer am 5. Februar vorliegenden Studie. Beide Sparten, Erschließung und Förderung (Upstream) sowie die Verarbeitung und Vermarktung von Ölprodukten (Downstream) hätten seine Prognosen im vierten Quartal geschlagen. BP habe sein Glück wieder gefunden und das werde auch der Aktienkurs tun. Clint habe die Einstufung der Aktie als "Top Wahl" bestärkt.Eine der niedrigsten Kursprognose für BP kommt dagegen von der Deutschen Bank. Analyst Lucas Herrmann hat den Titel vor den am 30. April erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "buy" mit einem Kursziel von 615 Pence belassen. Die europäischen Ölkonzerne dürften mit Blick auf die Finanzkennziffern ein herausforderndes Quartal hinter sich haben, schrieb Herrmann in einer am 24. April vorliegenden Branchenstudie. Dabei habe der Analyst auf die in diesem Zeitraum gesunkenen Öl- und Gaspreise verwiesen.Die US-Bank J.P. Morgan hat das Kursziel für BP von 600 auf 625 Pence erhöht und die Bewertung auf "overweight" belassen. Das Chance/Risiko-Verhältnis der europäischen Ölwerte sei mit Blick auf die anstehenden Zahlen zum ersten Quartal positiv, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am 12. April vorliegenden Branchenstudie. Nach seiner eher vorsichtigen Einschätzung des Sektors im Vorjahr sei der Analyst nun in Erwartung steigender Ölpreise optimistisch für den Sektor gestimmt. Innerhalb der Branche ziehe der Experte aber die Shell-Aktien den BP-Papieren vor.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BP-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze BP-Aktie: