Kursziel

BP-Aktie

(GBP) Rating

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 3,13 Buy Deutsche Bank James Hubbard 21.04.2021 4,40 Overweight J.P. Morgan Christyan Malek 16.04.2021 3,55 Buy HSBC Gordon Gray 16.04.2021 3,50 Outperform Credit Suisse Thomas Adolff 12.04.2021 3,20 Hold Jefferies & Company Giacomo Romeo 12.04.2021 3,55 Buy UBS AG Jon Rigby 07.04.2021 3,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 07.04.2021 4,70 Conviction Buy List Goldman Sachs Michele della Vigna 06.04.2021 2,80 Hold Berenberg Bank Henry Tarr 06.04.2021 - Underweight Morgan Stanley Martijn Rats 30.03.2021 - Underperform ODDO BHF Ahmed Salem 12.03.2021 4,90 Outperform Bernstein Research Oswald Clint 26.02.2021 2,80 Sector Perform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 03.02.2021

Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,386 EUR -0,70% (26.04.2021, 09:25)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

3,39 EUR -0,41% (26.04.2021, 09:16)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

291,75 GBp -0,12% (26.04.2021, 09:19)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (26.04.2021/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 4,90 oder 2,80 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc. wird am 27. April die Zahlen zum ersten Quartal 2021 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat den Titel nach einem Zwischenbericht auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 470 Pence belassen. Analyst Michele della Vigna habe sich in einer am 6. April vorliegenden Studie darauf bezogen, dass der Ölkonzern sein Schuldenziel wohl bereits im ersten Geschäftsquartal erreiche. Damit könne BP sein Aktienrückkaufprogramm bereits im zweiten Quartal 2021 beginnen.Die Privatbank Berenberg dagegen hat die Einstufung für BP auf "hold" mit einem Kursziel von 280 Pence belassen. Dank des bereits im ersten Quartal erreichten Schuldenziels könne der Energiekonzern früher wieder mit den versprochenen Aktienrückkäufen starten, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am 6. April vorliegenden Studie.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BP-Aktie?Börsenplätze BP-Aktie: