Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BNP Paribas-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

57,37 EUR +0,77% (11.10.2021, 09:55)



Euronext Paris-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

57,30 EUR +0,53% (11.10.2021, 09:57)



ISIN BNP Paribas-Aktie:

FR0000131104



WKN BNP Paribas-Aktie:

887771



Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Euronext Paris-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Kurzprofil BNP Paribas S.A.:



BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP) ist eine der führenden Geschäftsbanken Frankreichs und war an den Einlagen gemessen 2010 die größte Bank Europas, am Börsenwert gemessen 2011 die drittgrößte Bank Europas. Sie entstand am 23. Mai 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Zusammen mit der Société Générale und dem Crédit Lyonnais gehört sie zu den drei alten Geschäftsbanken ("les trois vieilles") Frankreichs. (11.10.2021/ac/a/a)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die BNP Paribas-Aktie (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die europäischen Großbanken dürften in diesem Jahr mit die höchsten Dividendenrenditen auf dem Kontinent liefern. "Der Aktionär" habe Anlegern daher auch die Papiere der BNP Paribas aus Frankreich ans Herz gelegt. Das Management strebe nun offenbar auch 2022 höhere Ausschüttungen an. Steigende Zinsen und die günstige Bewertung sollten außerdem den Kurs antreiben.Die französische Großbank BNP Paribas erwäge Kreisen zufolge, ihre Ausschüttungsquote zu erhöhen. So solle die Quote im kommenden Jahr bei 60 Prozent des Jahresgewinns und damit zehn Prozentpunkte höher als derzeit liegen, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Allerdings könnte BNP Paribas die Quote sogar noch weiter nach oben heben, habe Bloomberg eine weitere Person zitiert. Eine Entscheidung sei noch nicht getroffen.Im laufenden Jahr habe die französische Großbank in zwei Schritten bereits insgesamt 2,66 Euro je Aktie ausgeschüttet. Das entspreche einer Payout-Ratio von 50 Prozent und dürfte laut Konsensschätzung eine Dividendenrendite von etwa sechs Prozent ergeben. Für kommenden Mai würden die Analysten durchschnittlich 3,75 Euro je Papier bei der nächsten Ausschüttung erwarten. Lege man aktuelle Kurse um die 57 Euro zugrunde, errechne sich daraus eine theoretische Rendite von 6,5 Prozent.Investierte bleiben dabei, Mutige können nach einem Chartausbruch einsteigen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur BNP Paribas-Aktie. (Analyse vom 11.10.2021)Mit Material von dpa-AFX