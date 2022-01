Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP) ist eine der führenden Geschäftsbanken Frankreichs und war an den Einlagen gemessen 2010 die größte Bank Europas, am Börsenwert gemessen 2011 die drittgrößte Bank Europas. Sie entstand am 23. Mai 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Zusammen mit der Société Générale und dem Crédit Lyonnais gehört sie zu den drei alten Geschäftsbanken ("les trois vieilles") Frankreichs.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die BNP Paribas-Aktie (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP) unter die Lupe.Die BNP Paribas sei eine der größten Banken Europas. Als Universalbank sei man im Retailgeschäft und im Investmentbanking stark aufgestellt. Nun könnte man sich auf dem Kontinent im Prime-Broker-Segment nach einer Übernahme zum Marktführer aufschwingen. Die Aktie bleibe für 2022 eine der Favoriten im europäischen Bankensektor.Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg strebe die französische BNP Paribas nach Abschluss der Integration der Prime-Asset-Sparte der Deutschen Bank an die Spitze des europäischen Aktienhandels. Ende letzten Jahres sei die Übernahme der gesamten Technologie und der Vermögenswerte sowie von etwa 900 Mitarbeitern abgeschlossen worden, wie die BNP heute mitgeteilt habe. Damit wolle man im Aktiengeschäft seine Marktposition stärken.Die BNP Paribas sei eine der letzten europäischen Banken, die den Wall Street-Konkurrenten aus den USA in diesem Segment Paroli biete. Denn die meisten Institute auf dem Kontinent seien aus dem Geschäft ausgestiegen. Für BNP könnte das nun eine große Chance sein und sei sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal.Im laufenden Jahr sollte das Equity-Geschäft weiter brummen. Die BNP Paribas sei aber generell breit aufgestellt und dürfte auch von steigenden Marktrenditen profitieren. Das 2022er KGV von 8,7 liege auf Höhe der Peers (9). Allerdings seien die Profitabilität und die Effizienz besser als bei den meisten Konkurrenten. Das zeige sich nicht zuletzt an der attraktiven Ausschüttungspolitik, die im ersten Quartal aufgrund der neuen Strategie nach oben angepasst werden könnte.Die Notierung habe in dieser Woche das Jahreshoch aus 2021 bei 62,35 Euro überwinden können und befinde sich auf dem Weg nach oben.Dividendenjäger können zugreifen, Stopp bei 38,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.01.2022)