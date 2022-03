Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2020 belief sich auf 5,222 Mrd. EUR, der Umsatz auf 98,990 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte das Unternehmen weltweit 120.726 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (10.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Premiumautoherstellers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC Symbol: BAMXF) unter die Lupe.BMW habe am Donnerstagmittag seine endgültigen Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Die würden bei den Anlegern nicht gut ankommen, denn die Autosparte schwächle: Die BMW-Aktie falle seit Bekanntgabe immer stärker und sei inzwischen der größte Verlierer im DAX.Wie erwartet habe der Autobauer im vergangenen Jahr den Gewinn deutlich gesteigert. Der Jahresgewinn sei im Konzern mit fast 12,5 Mrd. Euro auf gut das Dreifache des Vorjahreswertes gestiegen, wie BMW am Donnerstag in München mitgeteilt habe. 2020 habe der Ausbruch der Corona-Pandemie mit Lockdowns deutlich belastet, 2021 habe sich BMW zudem einen Sonderertrag aus der Auflösung von Kartellrückstellungen gutschreiben können.Deshalb solle die Dividende kräftig erhöht werden. Der Vorstand wolle sie von 1,90 Euro je Stammaktie auf überraschend hohe 5,80 Euro anheben, was einer Dividendenrendite von über acht Prozent entspreche.Jedoch habe die wichtigste Sparte im Schlussquartal nicht so stark abgeschnitten, wie von Analysten zuvor erwartet. Das Segment habe in den Monaten Oktober bis Dezember wie vor einem Jahr eine Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern von 7,7 Prozent erreicht. Analysten hätten sich im Schnitt deutlich mehr ausgerechnet.Nachdem die BMW-Aktie bei 78,50 Euro ausgestoppt wurde, sollten Anleger abwarten, ob das jüngste Tief bei 68 Euro hält, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: