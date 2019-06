WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (03.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BMW-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) charttechnisch unter die Lupe.Anfang Mai habe die BMW-Aktie eine Kurslücke nach unten gerissen (75,19 EUR zu 74,02 EUR), mit welcher der Bruch des Abwärtstrends seit 2018 (akt. bei 74,10 EUR) abgelehnt worden sei. Seither stehe der Autotitel merklich unter Druck. In der letzten Woche habe dabei sogar die extrem wichtige Haltezone aus den Tiefs vom Juli 2016 sowie vom Juni bzw. April 2013 bei 63,38/63,27 EUR preisgegeben werden müssen. Das neue Mehrjahrestief spiegele die Gefahr einer übergeordneten Toppbildung wider, so dass letztlich ein doppeltes Ausstiegssignal entstehe. Auch auf Monatsbasis hinterlasse die jüngste Entwicklung Spuren. So mache der "rote Block" im abgelaufenen Monat die Stabilisierung seit Jahresbeginn zunichte. Da auch die quantitativen Indikatoren (z. B. RSI, MACD) zur Vorsicht mahnen würden, sollten technisch motivierte Anleger das Papier aktuell meiden. Die 200-Monats-Linie (akt. bei 57,38 EUR) definiere dabei die nächste Rückzugslinie, ehe das Tief von Ende Juni (53,16 EUR) wieder auf die Agenda rücke. Nur eine schnelle Rückeroberung des Tiefs vom Februar 2016 bei 66,00 EUR würde dagegen die beschriebene Toppbildung negieren. Deshalb biete sich diese Marke als Stopp-Loss für neue Short-Engagements an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 03.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie:62,02 EUR -1,63% (31.05.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:61,99 EUR +0,18% (03.06.2019, 08:40)ISIN BMW-Aktie:DE0005190003