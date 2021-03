Börsenplätze BMW-Aktie:



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. EUR, der Umsatz auf 104,210 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 126.016 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (17.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.BMW habe heute Früh seine 2020er-Zahlen berichtet. Diese hätten in Summe wie erwartet signifikant unter den 2019er-Niveaus des Konzerns gelegen. Der heute vermeldete Ausblick erscheine dagegen aber sehr selbstbewusst. Insbesondere die Offensive in Sachen E-Mobilität klinge nach einer starken Ansage.Der in München beheimatete Autokonzern BMW habe im Geschäftsjahr 2020 Corona bedingt gegenüber 2019 erwartungsgemäß Einbußen hinnehmen müssen. Der Gewinn vor Steuern sei um 26,6% zurückgegangen; der Umsatz aber nur um rund 5%. Doch all das scheine Schnee von gestern zu sein. BMW stelle sich nach dem Gewinneinbruch im Corona-Jahr für 2021 wieder auf ruhigeres Fahrwasser ein. Man erwarte wieder ein Plus bei den Auslieferungen. Der Vorsteuergewinn dürfte deutlich steigen und die operative Gewinnmarge (EBIT) wieder auf sechs bis acht Prozent klettern. "Das Jahr 2021 steht für den BMW Konzern wieder im Zeichen des Wachstums", wie Finanzchef Nicolas Peter selbstbewusst verkündet habe.Zugleich mache das Unternehmen bei der Umstellung auf Elektrofahrzeuge Tempo. Das Modell "i4" solle drei Monate früher als bislang geplant auf den Markt kommen. Die volumenstarken Modelle 5er oder X1 sollten in den kommenden Jahren folgen. 2023 sollten etwa 90 Prozent der Marktsegmente auch mit vollelektrischen Modellen abgedeckt werden und bis Ende 2025 etwa zwei Millionen Elektro-BMW an Kunden ausgeliefert worden sein. Die Marke Mini solle bereits in den frühen 2030er Jahren ausschließlich voll elektrifiziert angeboten werden. Bis 2030 sei geplant, dass über 50% aller Neufahrzeuge des Konzerns voll elektrisch angetrieben würden.Die Aktien von BMW seien bereits gestern im Zuge des mindestens ebenso erfreulichen und offensiven Ausblicks des Mitbewerbers Volkswagen auf mehr als EUR 80 angestiegen und würden sich somit auf den höchsten Niveaus seit rund zweieinhalf Jahren befinden. An der Börse dürfte der heute bekannt gegebene Ausblick gut ankommen. Die Aktien von BMW hätten im vorbörslichen Handel bislang weiter zugelegt.Die letzte Empfehlung zu den Aktien von BMW lautete "Kauf", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. Die Aktien seien Bestandteil der "Top Picks" Liste der RBI. (Analyse vom 17.03.2021)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity