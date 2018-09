Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2017 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.463.500 Automobilen und über 164.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2017 belief sich auf 10,655 Mrd. Euro, der Umsatz auf 98,678 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit 129.932 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (18.09.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Jonas Lerch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jonas Lerch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Der FC Bayern gebe wohl den "Vorsprung durch Technik" auf. Spätestens 2025 solle es "Freude am Fahren" heißen. BMW möchte Audi aus der Sponsoring-Position drängen. Eine entsprechende Erklärung solle dem Rekordmeister bereits vorliegen.Wie die "Bild am Sonntag" berichtet habe, solle BMW in den kommenden Jahren exklusiver Autopartner des FC Bayern München werden - und damit Audi ablösen. Offizielle Stellungnahmen vom FC Bayern oder BMW würden aber noch nicht vorliegen.BMW würde von der Partnerschaft stark profitieren. Der FC Bayern sei seit Jahren verlässlich im internationalen Spitzen-Fußball vertreten und dominiere die Bundesliga. Dieser Trend sollte sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Eventreisen der Teams würden zu den größten Wachstumssegmenten im Fußballmarkt gehören - sie würden laut einer Statista-Prognose in den nächsten fünf Jahren um 71 Prozent wachsen. Auch Sponsoring werde immer wichtiger: 62 Prozent Wachstum bis 2023 werde prognostiziert.Der DAX-Titel habe heute kaum auf den möglichen Deal reagiert und notiere mit 82,52 Euro fast unverändert. Eine offizielle Bestätigung der Meldung könnte für frischen Wind sorgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie:Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:83,50 EUR +1,16% (18.09.2018, 09:56)