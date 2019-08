Börsenplätze BMW-Aktie:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (01.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.BMW müsse auf die Tube drücken. Vor allem in punkto Elektromobilität, Mobilitätsdienste und autonomes Fahren scheine der Münchner Autobauer der Konkurrenz etwas hinterher zu hinken.Dabei habe es lange Zeit gut ausgesehen. BMW habe sich unter Ex-Vorstand Norbert Reithofer in eine gute Ausgangsposition gebracht. Reithofer habe frühzeitig auf das Thema Elektromobilität gesetzt, habe mit dem i3 ein vollelektrisches und dem i8 ein Hybrid-Auto auf den Markt gebracht. Unter Reithofers-Nachfolger Harald Krüger habe BMW den Innovationsvorsprung leichtfertig verspielt.Die Entwicklung der BMW-Aktie spiegle den Stillstand wider. Im laufenden Jahr und auf die vergangenen zwölf Monate habe sich das Papier schwächer entwickelt als der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts. Die Erholung der Branche um rund 10 Prozent in diesem Jahr habe BMW nicht nachvollzogen. Die Aktie liege sogar rund 6 Prozent im Minus.Bei deutlich unter 70 Euro sei das Papier derzeit weit weg vom Zwischenhoch bei 97,50 Euro Anfang 2018. Das Rekordhoch der BMW-Aktie habe im Frühjahr 2015 sogar bei 123,75 Euro gelegen.Jetzt werde Oliver Zipse den Chefposten übernehmen. Zipse müsse schnellstmöglich handeln. Zum Beispiel müsse er das Sparprogramm umsetzen, mit dem bis Ende 2022 insgesamt 12 Milliarden Euro eingespielt werden sollten. Die Entwicklung neuer Modelle solle schneller werden, fast die Hälfte der heutigen Antriebsvarianten dürfte entfallen.Zudem dränge der US-Elektroautopionier Tesla vor allem mit seinem Massenmarktmodell Model 3 immer stärker in eine Domäne der Münchener vor, in die sportliche Premium-Klasse. Erst im kommenden Jahr könne BMW zudem mit dem iX3 den ersten Vollelektro-SUV liefern - und liege damit hinter den Rivalen Mercedes-Benz (EQC) und Audi (E-tron).Zipse übernehme ein schweres Amt. Der 55-jährige Zipse werde am 16. August seinen Dienst antreten. Die Erwartungen seien hoch. Zipse gelte als führungsstarker Stratege und Analytiker. Viel Lob bekomme Zipse im Vorfeld von Ex-BMW-Vorstand Norbert Reithofer: Zipse werde dem Unternehmen "zusätzliche Impulse bei der Gestaltung der Mobilität der Zukunft verleihen."Was die Aktie betreffe, so habe das Papier die Konsolidierung nach dem letzten Aufwärtsimpuls hinter sich. Der nächste Widerstand liege bei 68,67 Euro. Wird diese Hürde genommen, so kann die BMW-Aktie durchaus bis an die wichtige 200-Tage-Linie bei 70,83 Euro laufen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link