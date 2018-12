Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2017 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.463.500 Automobilen und über 164.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2017 belief sich auf 10,655 Mrd. Euro, der Umsatz auf 98,678 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit 129.932 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (27.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.BMW und Daimler würden enger zusammenarbeiten wollen. Offenbar würden die beiden Autobauer eine gemeinsame Produktionsplattform ausloten. Sowie für BMW als auch für Daimler gehe es ums Überleben. Tesla baue mit seinen Elektroflitzern peu à peu seine Marktstellung aus.Im Gegensatz dazu habe BMW seine gute Ausgangsposition unter Norbert Reithofer längst wieder aus der Hand gegeben. Reithofer habe den Elektroflitzer i3 und den Hybriden i8 auf die Straße gebracht. Auf Reithofer sei Krüger gefolgt und die Pläne für den weiteren Ausbau der Elektromobilität seien in der Schublade verschwunden. Erst vor wenigen Wochen sei der iNext der Öffentlichkeit präsentiert worden. Nichts Besonderes. Noch dazu komme das Auto erst 2021 auf den Markt. Auch Daimler habe viel Zeit in Sachen E-Mobilität verstreichen lassen. Zumindest setze der Autobauer mit dem EQC ein kleines Ausrufezeichen.Eine Zusammenarbeit von BMW und Daimler in den Bereichen Batterieproduktion und autonomes Fahren wäre sinnvoll. Vor allem was die Fertigung von Batterien betreffe, müssten sich die deutschen Autobauer unabhängiger von den asiatischen Herstellern machen. Beide würden bei Samsung SDI, LG Chem und CATL einkaufen. Fakt sei: Die Autobauer stünden unter sehr großem Druck. Die Zulassungszahlen würden zurückgehen, hinzu kämen Handelsstreitigkeiten, der neue Abgastest WLTP und neue CO2-Richtlinen.Ein Deal zwischen BMW und Daimler würde beiden Aktien neuen Schwung verleihen. Den könnten beide gut gebrauchen. Die BMW-Aktie stehe seit Oktober gehörig unter Druck, habe zuletzt ein Jahrestief bei 69,64 Euro markiert. Die nächste Unterstützung warte erst beim 5-Jahres-Tief vom Juni 2016 bei 63,38 Euro.Für die BMW-Aktie drängt sich ein Kauf derzeit (noch) nicht auf, so Jochen Kauper, Redakteur von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: