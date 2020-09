ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2019 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 175.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. Euro, der Umsatz auf 104,210 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 133.778 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (10.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BMW-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) charttechnisch unter die Lupe.Der BMW-Aktie sei zuletzt die Rückeroberung der 200-Monats-Linie (akt. bei 59,72 EUR) gelungen. Damit gehöre der Autotitel auf die Watchlist vieler Investoren, denn die positive Weichenstellung wecke Hoffnungen auf ein Ende der langen Dürreperiode seit 2015. Überhaupt handele es sich um einen langfristigen Bilderbuchchart. Schließlich habe die scharfe Frühjahrskorrektur - inklusive des Ausverkaufstiefs bei 36,59 EUR - letztlich eine lehrbuchmäßige Bestätigung des seit 1991(!) bestehenden Basisaufwärtstrends gebracht. Übergeordnet trage die Korrekturphase der letzten fünf Jahre zudem die Züge einer zeitlich stark ausgedehnten Korrekturflagge. Auch von Seiten verschiedener quantitativer Indikatoren kämen derzeit diverse Hoffnungsschimmer. So habe der im Verlauf des RSI ebenfalls seit 2015 gültige Abwärtstrend bereits zu den Akten gelegt werden können. In der Vergangenheit hätten solche Indikatortrendbrüche oftmals als Vorboten der äquivalenten Weichenstellung im eigentlichen Chartverlauf gedient. Gleichzeitig arbeite der MACD aktuell auf historisch niedrigem Niveau an einem neuen Einstiegssignal. Selbst 2008/09 habe der Trendfolger nicht tiefer notiert.Auch der Ratio-Chart zwischen der BMW-Aktie und dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeige inzwischen Stabilisierungstendenzen. Interessant sei dabei das Niveau, auf dem die lange Phase der Underperformance des Autotitels möglicherweise auslaufe. Exakt auf Basis der Tiefs vom Jahresultimo 2008/09 zeichne sich im Verhältnischart eine Gegenbewegung ab. Bisher się die Analyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt sehr langfristig ausgerichtet gewesen. Deshalb an dieser Stelle noch ein ganz konkreter, kurzfristiger Signalgeber: Ein Sprung über die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 63 EUR - verstärkt durch die 50%-Korrektur des gesamten Aufwärtsimpulses seit 1991 (64,30 EUR) - dürfte einer Wende zum Besseren deutlichen Nachdruck verleihen. Vor allem, weil im Erfolgsfall auch die Topbildung der letzten Jahre negiert wäre. Im Erfolgsfall sollte das Papier dann die 38-Monats-Linie sowie die obere Begrenzung der beschriebenen Korrekturflagge (akt. bei 72,30 EUR bzw. 76,58 EUR) ins Visier nehmen. Besonders der zuletzt angeführten Marke komme dann eine weitere Schlüsselrolle zu: Schließlich würde ein Spurt über dieses Level die Konsolidierungsformation abschließen und dem Basisaufwärtstrend der letzten Dekaden wieder neuen Schwung verleihen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 10.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:63,83 EUR +0,54% (10.09.2020, 09:59)Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:63,85 EUR +0,17% (10.09.2020, 09:44)