ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (14.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF).BMW habe im Automobil-Geschäft im Dezember 2019 einen Absatzrückgang (-4% y/y) hinnehmen müssen. Dabei habe sich ein leichter Rückgang auch bei der Kernmarke BMW (-1% y/y; zum Vergleich Mercedes-Benz: +/-0% y/y; Audi wegen Basiseffekt: +14% y/y) ergeben. Dennoch hätten BMW Automobile (+1% y/y), die Kernmarke BMW (+2% y/y) sowie Rolls-Royce (+25% y/y) im Gesamtjahr 2019 neue Absatzrekorde ausweisen können (aber MINI: -4% y/y). Dabei habe BMW Automobile (2,52 Mio. Stück) mehr Fahrzeuge als Mercedes-Benz Cars (+1% y/y auf 2,46 Mio. Stück) und Audi (+2% y/y auf 1,85 Mio. Stück) abgesetzt. Allerdings sei die Kernmarke BMW (2,17 Mio. Stück) erneut hinter Mercedes-Benz (+1% y/y auf 2,34 Mio. Stück) zurückgeblieben, wobei der Abstand reduziert worden sei.BMW habe sich, wie die anderen beiden deutschen Premiumhersteller, in 2019 besser als der Gesamtmarkt entwickelt, was vor allem auf deren jeweils wichtigsten Einzelmarkt - China (laut PCA: -8% y/y) - zurückzuführen sei (BMW Automobile: +13% y/y; Mercedes-Benz: +6% y/y; Audi: +4% y/y). BMW Automobile beabsichtige eigenen Angaben zufolge, im laufenden Geschäftsjahr den Fahrzeugabsatz leicht zu steigern. Aber Absatz sei nicht gleich Umsatz und schon gar nicht Ergebnis und Cashflow, insbesondere jetzt in der automobilen Transformationsphase.Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des gegenwärtigen Kursniveaus lautet das Votum für die BMW-Stammaktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 75,00 Euro. (Analyse vom 14.01.2020)Börsenplätze BMW-Aktie:Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:73,81 EUR +0,24% (14.01.2020, 10:56)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:73,71 EUR -0,22% (14.01.2020, 10:49)