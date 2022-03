Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2020 belief sich auf 5,222 Mrd. EUR, der Umsatz auf 98,990 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte das Unternehmen weltweit 120.726 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (23.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Nach den Zahlen für 2021 und dem Ausblick auf das laufende Jahr würden sich bei BMW immer mehr Analysten zu Wort melden. Der Tenor für die Aktie des bayrischen Autobauers falle nach dem deutlichen Kursrücksetzer recht positiv aus. Das Gros der Experten sehe die Aktie jenseits der 100-Euro-Marke fair bewertet.Die Deutsche Bank habe die Einschätzung für die BMW-Aktie nach einer Roadshow im Kielwasser der Jahreszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die Nachfrage nach den Produkten des Autobauers sei offenbar sogar in den osteuropäischen EU-Mitgliedsländern unverändert hoch, so Analyst Tim Rokossa.Warburg Research bleibe bei "kaufen" mit Ziel 120 Euro. Der Ausblick des Autobauers klinge vor dem Hintergrund anhaltend hoher Automobilpreise und voller Auftragsbücher konservativ, so Analyst Mustafa Hidir. Das gegenwärtige Kursniveau sei eine attraktive Einstiegsgelegenheit.Das "Aktionär"-Fazit habe Bestand: Die Herausforderungen für BMW würden nicht weniger, zudem sich würden die Folgen des Krieges und die Entwicklungen auf den Zuliefermärkten derzeit nur schwer abschätzen lassen. Davon sollte kurzfristig aber schon sehr viel im Kurs eingepreist sein. Mittelfristig dürfte der Wechsel vom Verbrenner zum E-Auto den Takt vorgeben. BMW habe hier gute Chancen, vorne mitzufahren.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: