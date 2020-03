Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

37,365 EUR -8,22% (18.03.2020, 10:27)



Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

37,335 EUR -7,48% (18.03.2020, 10:12)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (18.03.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) von 47 auf 40 Euro.Während die Automobilkonzerne schon infolge der "Handelskonflikte" sowie der Zukunftsthemen respektive Gegenwartsthemen "Elektromobilität" und "Autonomes Fahren" unter Druck stünden, werde die wirtschaftliche Entwicklung und derAktienkursverlauf fast aller Unternehmen derzeit extrem von der Coronavirus-Epidemie geprägt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nach der Krise könnte die Automobilwelt infolge einer Konsolidierung eine andere sein. Gut möglich, dass der BMW-Konzern, der jetzt bereits in Teilbereichen mit Daimler zusammenarbeite, näher an den Stuttgarter Wettbewerber heranrücke, oder gar eine Fusion erfolge.Der Einbruch des chinesischen Automarktes im Februar um mehr als 80% sei krass und ohnegleichen gewesen. Was sich im Februar im Reich der Mitte gezeigt habe, könnte sich in den Monaten März und April auf viele andere wichtige Ländermärkte ausweiten, in denen das soziale Leben, aber auch die Automobilproduktion über Wochen stillstehen könnte. Sollte sich die Coronavirus-Krise in den kommenden Wochen und Monaten verschärfen – wovon auszugehen sei - führe dies zu Lieferengpässen, Produktionsausfällen, aber auch zu starken Kaufrückgängen, was bis zum Jahresende nicht mehr aufzuholen wäre. Viele Autohersteller würden aktuell ihre europäischen Werke schließen.Die Hoffnung sterbe zuletzt. Letztlich gelte die Hoffnung, dass der Höhepunkt der globalen Krise spätestens im Sommer erreicht sei und im zweiten Halbjahr Aufholeffekte möglich seien. Immerhin werde in China die Produktion in den Werken vieler Autokonzerne sukzessive wieder hochgefahren! Da niemand die Ausweitung bzw. Ausmaße der Krise abschätzen könne, seien auch Umsatz- und Gewinnschätzungen für 2020 und 2021 extremes Stochern im Nebel.Marktbedingt reduziert Frank Schwope, Analyst der NORD LB, das Kursziel für die BMW-Stammaktie von 47 auf 40 Euro (Anlagehorizont: ein Jahr), bestätigt aber zugleich in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für das Wertpapier. (Analyse vom 18.03.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der BMW AG: Keine vorhanden.Börsenplätze BMW-Aktie: