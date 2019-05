Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

64,53 EUR -1,00% (21.05.2019, 15:47)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (21.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Schwierige Phase für BMW: Kartellstrafe, Gewinneinbruch, Kursverlust und Dividendenkürzung. Kein Wunder, dass die Aktie weitaus schlechter abschneide, als die Aktien der Konkurrenz. Darum sei die BMW-Aktie derzeit kein Kauf.Die BMW-Aktie habe innerhalb eines Jahres 25 Prozent ihres Wertes verloren. Zwar habe BMW 2018 mehr Autos verkauft als im Vorjahr, aber der Gewinn vor Steuern sei von den 10,7 Milliarden Euro 2017 auf 9,8 Milliarden Euro gesunken. Besserung sei nicht in Sicht: 2019 solle der Gewinn von BMW unter 8,9 Milliarden Euro fallen.BMW brauche dringend neue Impulse. Die Zusammenarbeit mit Daimler in Sachen selbstfahrende Autos reiche nicht. VW zum Beispiel arbeite mit Amazon und Baidu zusammen, habe Siemens mit ins Boot geholt und ziehe mit Northvolt eine eigene Batterieproduktion hoch. Auf der anderen Seite werde BMW in den nächsten Jahren unter der Abhängigkeit von den asiatischen Batteriezellenproduzenten wie LG Chem, CATL und Samsung SDI ächzen.Aktuell kämpfe die BMW-Aktie mit dem wichtigen Widerstand bei 65,65 Euro. Werde dieser unterschritten, könnte die Aktie durchaus in den Bereich um 63,40 Euro fallen. Bei BMW würden derzeit neue Impulse durch die Konzernführung fehlen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie:Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:64,63 EUR -0,28% (21.05.2019, 15:32)