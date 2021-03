Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. EUR, der Umsatz auf 104,210 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 126.016 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (12.03.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF).Die Eckdaten für das Q4/2020 hätten im Rahmen bzw. über den Analystenschätzungen (u.a. Umsatz: +/-0% auf 29,48 (Vj.: 29,37; Analystenprognose: 28,19; Marktkonsens: 29,48) Mrd. Euro; EBT: +10% auf 2,26 (Vj.: 2,06; Analystenprognose: 2,29; Marktkonsens: 2,13) Mrd. Euro; Ergebnis je Stammaktie: +21% auf 2,53 (Vj.: 2,09; Analystenprognose: 2,44; Marktkonsens: 2,16) Euro) gelegen. Positiv sei die EBIT-Marge des Automobil-Geschäfts (7,7% (Vj.: 6,8%)) aufgefallen. Der Dividendenvorschlag für das abgelaufene Geschäftsjahr (-24% auf 1,90 (Vj.: 2,50) Euro je Stammaktie; zum Vergleich Ergebnis je Stammaktie: -23% y/y) habe über der Analystenprognose (1,70 Euro) gelegen.Insgesamt konstatiere Diermeier, dass BMW ein sehr solides Schlussquartal vorgelegt habe, das es jedoch seines Erachtens nicht an das von Daimler und Volkswagen heranreiche. Einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 werde BMW erst nächste Woche (Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2020 am 17.03.) bekannt geben. Auch das hätten die beiden deutschen Rivalen dem Münchener Autobauer bereits voraus.Diermeier habe seine Prognosen teilweise angehoben (u.a. EPS 2021e: 8,10 (alt: 8,04) Euro; EPS 2022e: 10,15 (alt: 9,35) Euro). Der BMW-Stammaktie würden seines Erachtens neben der Konjunkturerholung die "Zusatzimpulse" fehlen (Daimler: Aufspaltung, Volkswagen: Verfolgung der Mittelfristziele, Stärkung des Nfz-Geschäfts).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die BMW-Stammaktie (am Berichttag (11.03.): -3%) nach wie vor mit "halten". Das Kursziel werde von 73,00 Euro auf 79,00 Euro erhöht. (Analyse vom 12.03.2021)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:78,01 EUR -0,14% (12.03.2021, 08:52)