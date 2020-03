Die BMW-Aktie habe zuletzt wieder stark unter der wieder schwächeren Branchenstimmung und den Markt-Auswirkungen der Lungenkrankheit Covid-19 zu leiden. Seit der Marktkorrektur habe das Papier über 25 Prozent an Wert verloren.



Anleger sollten eine Bodenbildung bei den Autowerten abwarten. Eine starke Unterstützungszone für die BMW-Aktie aus den Jahren 2010/2011 liegt zwischen 47,50 Euro und 50,50 Euro, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.03.2020)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.BMW werde seine Jahreszahlen am kommenden Mittwoch (18. März) vorlegen. In aller Regel würden die Münchener aber schon in der Vorwoche die Bücher für die Zahlen und die Dividende öffnen, bevor dann auf der regulären Pressekonferenz auch der Ausblick in den Fokus rücke. Die Aktie habe in den letzten Wochen unter Druck gestanden.Derzeit würden an der Börse und in der Diskussion um die Autobauer die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie die Zahlen aus der Vergangenheit überstrahlen. Die Schwäche in den ersten beiden Monaten auf dem chinesischen Automarkt hätten BMW, Daimler und Volkswagen zugesetzt. China sei mit Abstand der wichtigste Automarkt der Welt.Die chinesischen Werke würden zwar weitgehend wieder laufen und auch die Mehrzahl der Händler habe wieder geöffnet.Doch ob die chinesischen Kunden nach dem großen Zusammenbruch des Marktes im Februar wieder zum Autokauf zurückkehren würden und wie sich die Krise in Europa auswirke, das stehe noch in den Sternen. Noch seien auch Teile von chinesischen Zulieferern auf dem Seeweg in Richtung anderer Produktionswerke unterwegs. Allerdings fahre der Konzern auf kurze Sicht, habe Vorstandschef Oliver Zipse vergangene Woche eingeräumt. "Wir sind für drei Wochen abgesichert", habe er gesagt.Der seit August amtierende Zipse wolle und solle die Strategie des Konzerns in diesen Fragen offensiver vertreten als sein Vorgänger Harald Krüger. Zuletzt sei BMW bei Elektroautos trotz seiner frühen Bemühungen mit dem Kleinwagen i3 ins Hintertreffen geraten, da vor allem VW in diesem Jahr in großem Stil mit Elektromodellen auf den Markt presche.Doch Zipse baue auf die Verkaufserfolge mit den eigenen E-Autos, Auch wenn der wichtige i4, den Zipse vor kurzem präsentiert habe, erst 2021 komme. Die Richtung unter Zipse stimme für BMW zuversichtlich.BMW habe für 2019 beim Vorsteuerergebnis mit einem deutlichen Rückgang zum angepassten Vorjahreswert von 9,6 Milliarden Euro gerechnet - und das auch schon vor der 1,4 Milliarden schweren Rückstellung für eine mögliche Kartellstrafe der EU. "Deutlich" heiße bei BMW mindestens 10 Prozent weniger. Höchstens dürften also rund 8,6 Milliarden Euro herauskommen.Im Automobilbau solle die operative Rendite einschließlich der Milliardenrückstellung 4,5 bis 6,5 Prozent betragen.Im neuen Jahr gehe BMW von einer leichten Steigerung beim Absatz aus - solle heißen um bis zu 5 Prozent Plus. Dabei sei BMW zunächst auch angesichts des Einbruchs auf dem chinesischen Markt geblieben.Analysten würden beim Erlös mit einem Plus von 4,5 Prozent auf 101,2 Milliarden Euro rechnen. Das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern dürfte hingegen um 18,3 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro zurückgehen.Bereits vergangenes Jahr habe BMW die Dividende zurecht gestutzt, diesmal könnte es noch einmal weniger werden. Nach 3,50 Euro je Stammaktie dürfte es nach Vorstellung der Analysten für 2019 nur noch rund 2,90 Euro geben. BMW wäre nach Daimler der nächste Automobil-Hersteller, der die Dividende zusammenstreiche.Zuletzt hätten Branchenkollegen wie Daimler und vor allem der Zulieferer Continental mit trüben Aussichten die Anleger enttäuscht. BMW-Finanzchef Peter vermeide nach wie vor, den Investoren zu versprechen, ab wann sie wieder mit den früher gewohnten operativen Margen im Automobilbau von über 8 Prozent rechnen dürften.