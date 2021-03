Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

84,87 EUR +5,43% (17.03.2021, 16:37)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. EUR, der Umsatz auf 104,210 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 126.016 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (17.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Kein guter Jahresstart für die Tesla-Aktie: Volkswagen habe seit Januar bei der Kursperformance die Nase vorne und werde laut UBS auch beim Absatz reiner Elektroautos die Firma von Elon Musk spätestens 2025 überholt haben. Während der Porsche Taycan und der Audi e-tron vor allem dem Model S und X gefährlich würden, habe VW mit dem iD.3 nur einen zahnlosen Tiger was die Fahrdynamik angehe auf das Model 3 gehetzt. Doch jetzt erhalte Tesla auch bei seinem bisher verkaufsstärksten Modell ernstzunehmende Konkurrenz: den "bissigen" BMW i4.Bei der heutigen Jahreskonferenz sei der in den Startblöcken stehende BMW i4 erstmals ohne Tarnung gezeigt worden. Zwar sei die große "Biber-Zahn-Niere" umstritten, doch der sportliche BMW gefalle unterm Strich durchaus gut. "Mit seinem sportlichen Design, der besten Fahrdynamik seiner Klasse ist der BMW i4 ein BMW im besten Sinn", so Vorstand Pieter Nota. Die ersten Reaktionen der Community seien vielversprechend: "Elon Musk has left the chat", so ein BMW-Fan.Der Marktstart sei für 2021 geplant ist. Die Reichweiten sollten bis zu 590 km (WLTP) ermöglichen. Der BMW i4 solle mit einer Leistung von bis zu 390 kW /530PS in 4 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen.Zwar sei BMW mangels Größe nicht in der Lage wie VW auf eine pure E-Auto-Plattform zu setzen, doch zeige mit dem i4, dass man die lange im Tiefschlaf verweilenden Bayern noch nicht abschreiben dürfe.