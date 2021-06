ISIN BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. EUR, der Umsatz auf 104,210 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 126.016 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (08.06.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BMW-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Im Kursverlauf der BMW-Aktie hätten die Analysten in ihren letzten Analysen einen "langfristigen Bilderbuchchart" ausgemacht. Und tatsächlich: Die langfristigen Abwärtstrendbrüche im Verlauf des RSI sowie des MACD bzw. vor allem der charttechnische Spurt über die Widerstandszone aus dem seit dem Frühjahr 2015 bestehenden Abwärtstrend und der Glättungslinie der letzten 50 Monate (akt. bei 71,72/73,76 EUR) hätten ihre Wirkung nicht verfehlt. Damit könne die gesamte BMW-Korrektur der letzten sechs Jahre als Konsolidierungsflagge interpretiert werden. Dank des Sprungs über das Hoch vom Dezember 2019 bei gut 77 EUR liege mit einer "V-förmigen"-Umkehr ein zusätzlicher strategischer Kurstreiber vor. Während die V-Formation ein Anschlusspotenzial von rund 40 EUR bereithalte, lasse die große Korrekturflagge langfristig sogar auf ein Wiedersehen mit dem Allzeithoch vom März 2015 bei 123,75 EUR hoffen.Auch relativ - d.h. im Vergleich zum DAX® - macht der Autotitel derzeit eine gute Figur, denn nach dem langfristigen Abwärtstrendbruch liegt im Ratio-Chart inzwischen auch eine abgeschlossene Bodenbildung vor, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 08.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:95,32 EUR -0,34% (08.06.2021, 09:05)Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:95,89 EUR +1,58% (07.06.2021, 17:35)