Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 31 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (21.03.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie bricht zur Oberseite aus - ChartanalyseObwohl die Staatsanwaltschaft München den Autobauer BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) wegen einer unzulässigen Software zum Abschalten der Diesel-Abgasreinigung ins Visier genommen hat, zeigt sich die Aktie durchaus freundlich, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Gestützt werde die Nachfrage nämlich durch ein stabiles Zahlenwerk, trotz höherer Ausgaben für Forschung und Entwicklung.Der Gewinn vor Steuern solle mindestens den Vorjahreswert von 10,66 Mrd. Euro erreichen, obwohl Ausgaben für Forschung und Entwicklung von 6,1 Mrd. Euro in diesem Jahr auf rund 7 Mrd. Euro zulegen könnten. Dabei seien die Analystenschätzungen mit einem Gewinnrückgang auf 10,2 Mrd. Euro unterboten worden. Im Kerngeschäft Automobilbau rechne BMW mit einem leichten Anstieg bei Absatz und Umsatz - hier sei die Rede von groben 5 Prozenten Plus. Die operative Umsatzrendite (EBIT) im Kerngeschäft Autobau solle weiter zwischen 8 und 10 Prozent liegen. Unter dem Strich habe ein Gewinnplus von mehr als einem Viertel auf 8,7 Mrd. Euro gestanden - wozu die Senkung der Unternehmenssteuersätze in den USA fast eine Milliarde Euro beigetragen hätten.Aus technischer Sicht habe das Wertpapier von BMW in diesem Jahr zwar mit einem Rekordhoch bei 97,50 Euro glänzen können, anschließend aber sei die Aktie um über 16 Prozent in sich zusammen gesackt und habe ein Verlaufstief bei 81,82 Euro Anfang dieses Monats markiert. Doch der anfängliche Schock verfliege langsam und habe dem Wertpapier zuletzt an die 200-Tages-Durchschnittslinie um 86,11 Euro anzusteigen erlaubt. Im heutigen Handel sei der Wert darüber ausgebrochen und könnte hierdurch ein kurzfristiges Kaufsignal auf der Oberseite emittieren. Risikofreudige Anleger seien nun gefragt und könnten den Aufwärtsschub entsprechend auf der Oberseite auf kurzfristiger Basis nachhandeln.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie:Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:86,17 EUR +0,21% (21.03.2018, 14:22)