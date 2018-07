ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2017 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.463.500 Automobilen und über 164.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2017 belief sich auf 10,655 Mrd. Euro, der Umsatz auf 98,678 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit 129.932 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (02.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie: Verkaufssignal bereits ausgelöst - ChartanalyseSeit Anfang 2017 schwankt das Papier von BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) zwischen grob 77,00 Euro und 97,50 Euro und vermochte dabei keine klaren Impulse weder auf der Ober- noch der Unterseite zu setzen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Wohl aber gebe die seit Oktober 2017 aufgebaute charttechnische Formation Auskunft über den möglichen Verlauf der Aktie für die nächsten Monate. Hier hätten Investoren nämlich eine eindeutige SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie um 84,00 Euro aufgestellt, die vor kurzem auch noch regelkonform zur Unterseite aktiviert worden sei.Trotzdem habe das Wertpapier von BMW in den letzten Handelstagen abgelaufenen Monats an der unteren Handelsspanne wieder zur Oberseite abdrehen können und beginne jetzt womöglich eine dynamische Erholungsbewegung Anfang dieses Monats. Nach diesem Pullback dürfte sich aller Wahrscheinlichkeit jedoch das übergeordnete Verkaufssignal weiter durchsetzen und erlaube es entsprechend auf einem hören Kursniveau wieder Short-Positionen einzugehen. Kurzfristig aber sei die Handelsrichtung tendenziell auf der Oberseite zu suchen.Trotz einer sukzessiven Stabilisierung der BMW-Aktie in den letzten Handelstag ist der kurzfristige Abwärtstrend seit Anfang des zweiten Quartals noch intakt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 02.07.2018)Börsenplätze BMW-Aktie:Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:77,63 EUR +0,09% (29.06.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:77,30 EUR -0,49% (02.07.2018, 08:58)