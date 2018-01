Börsenplätze BMW-Aktie:



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 31 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (31.01.2018/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) und Daimler stehen kurz vor einer Fusion ihrer beiden Carsharing-Töchter Drive Now (BMW) und Car2Go (Daimler), so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Bereits seit über einem Jahr würden sich die Spekulationen über eine gemeinsame Bündelung der beiden Plattformen halten. Laut der "FAZ" stehe dieser Schritt nun unmittelbar bevor.Bereits im Februar könnte die Fusion bekannt gegeben werden, schreibe die Zeitung unter Berufung auf Unternehmenskreisen. Die beiden Marken sollten nach der Fusion weiterhin erhalten bleiben und lediglich auf gemeinsamer IT-Basis laufen. Dadurch könnten deutliche Synergieeffekte in Bezug auf Kosten und Vergrößerung der Plattform erzielt werden.Bei dem Deal solle das Carsharing-Geschäft der beiden Autokonzerne mit rund 1 Milliarden Euro bewertet werden. Sowohl BMW als auch Daimler müssten bei diesem Deal noch weitere Mitgesellschafter abfinden oder beteiligen. An der Daimler-Tochter Car2Go sei der Autovermieter Europcar mit 25 Prozent beteiligt und an der BMW Tochter Drive Now halte Sixt 50 Prozent der Anteile.Mit einer Fusion der beiden Marken möchten BMW und Daimler ihre starke Stellung im deutschen und europäischen Carsharing-Markt ausbauen. Dieser Schritt könnte dabei wichtig und notwendig sein, da die beiden Konkurrenten Uber aus den USA und der asiatische Anbieter Didi Chuxing ebenfalls ihr Plattform weiter ausrollen und somit hier in direkte Konkurrenz mit den beiden deutschen Anbietern treten würden.Dies würde die Umwelt schonen und die Effizienz steigern, da nur Autos genutzt würden, wenn sie auch wirklich gebraucht würden. Das Wachstumspotenzial vorhanden sei, habe das vergangene Jahr gezeigt. Die Zahl der weltweiten Car2Go-Nutzer sei im letzten Jahr um rund 30 Prozent auf 3 Millionen angestiegen, wovon etwa 870.000 Kunden in Deutschland leben würden und auch Drive Now habe die Zahl der weltweit registrierten Kunden um 25 Prozent auf 1 Millionen steigern können.Auf die Unternehmensnews vom 24.01.2018 zur geplanten Fusionen hätten die Aktien der deutschen Autokonzerne BMW und Daimler positiv reagiert. Die Aktie von BMW habe an dem Tag zur Börsenöffnung etwa 0,4 Prozent im Plus gelegen, und die Aktie von Daimler etwa 0,8 Prozent.Die BMW-Aktie werde aktuell bei EUR 92,89 (30.01.2018) gehandelt. Das 52-Wochen Hoch habe bei EUR 97,50 (23.01.2018), das 52-Wochen Tief bei EUR 71,07 (28.07.2017) gelegen. Bei Bloomberg würden 14 Analysten die Aktie auf "kaufen", zwölf auf "halten" und neun auf "verkaufen" setzen. Bloomberg-Analysten setzen aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von EUR 94,73, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 30.01.2018).