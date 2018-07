Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2017 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.463.500 Automobilen und über 164.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2017 belief sich auf 10,655 Mrd. Euro, der Umsatz auf 98,678 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit 129.932 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (05.07.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie: Keine Autozölle? - AktienanalyseAutowerte bekamen am Donnerstag neuen Schwung, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung zur BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF).Presseberichten zufolge habe der neue US-Botschafter Richard Grenell den Chefs der deutschen Autokonzerne offenbar bei einem geheimen Treffen eine mögliche Null-Lösung im Handelsstreit mit den USA um Zölle auf den Import von Autos und Autoteilen signalisiert. Wenn die EU ihrerseits komplett auf Autozölle verzichte, sei auch die USA dazu bereit, habe es geheißen. Zuvor seien Automobilwerte von den Anlegern ob der Sorge um die Einführung von Zöllen gemieden worden. US-Präsident Donald Trump habe bislang Zölle von 20 bis 25 Prozent verhängen wollen.Zusätzlich habe die Branche Unterstützung von einer Studie der Analysten von Jefferies erhalten. Für die Aktie von BMW habe der Analyst erklärt, dass er eine Abweichung der aktuellen Bewertung vom tatsächlichen Wert sehe und die Aktie für ihn deshalb weiter ein Kauf sei. Als Ziel habe er 100 Euro genannt. Wegen der Risiken durch den Handelsstreit, der Kostenentwicklung und die Sorgen mit Blick auf die CO2-Regulierung habe er seine Gewinnerwartungen zwar etwas reduziert, vieles sei bei BMW aufgrund der schwächeren Entwicklung in den letzten Wochen aber wohl bereits eingereist, urteile er.Weitere Analysten hätten sich in der letzten Zeit ob der unsicheren Situation zurückgehalten und sich mit Einschränkungen geäußert, jedoch wie Morgan Stanley weiterhin mit einem Kursziel von 90 Euro und die Société Générale mit einem Target von 94 Euro, sodass eine Erholung der Aktie infrage kommen könnte. Das durchschnittliche Kursziel der Analysen der vergangenen drei Monate habe somit weiterhin um 96 Euro gelegen. Fundament erscheine die Aktie mit einem für 2018 geschätzten Kurs/Gewinn-Verhältnis von 6,9 wie die meisten Werte der Branche derzeit im allgemeinen Vergleich eher günstig.Technisch habe die Aktie um 77 Euro einen Boden gefunden, nachdem sie diesen Bereich bereits Mitte letzten Jahres als Unterstützung genutzt habe. Von dort aus sei es nach einer kurzen Phase der Bodenbildung mit den aktuellen Nachrichten deutlich nach oben gegangen. Auf dem Weg der Erholung sollten die Notierungen die Kurslücke zwischen 82,20 und 83,20 Euro schließen, welche die Aktie auf dem Weg nach unten im Juni gerissen habe. Darauf habe Maciej Gaj bereits in Most Wanted vom Montag hingewiesen. Darüber hinaus könnte die Aktie auch höhere Notierungen ins Visier nehmen. (Analyse vom 05.07.2018)Börsenplätze BMW-Aktie:Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:81,97 EUR +5,40% (05.07.2018, 11:38)