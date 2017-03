ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (21.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie: Gelingt der Befreiungsschlag? ChartanalyseZur Stunde wird die Bilanzpressekonferenz in München zu den heute veröffentlichten Zahlen für 2016 abgehalten - das Zahlenwerk von BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) kann sich durchaus sehen lassen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die BMW-Gruppe habe ihren weltweiten Fahrzeugabsatz zum Vorjahr erneut steigern können und etwas mehr als 2,3 Millionen Autos abgesetzt. Aber auch die wichtigsten finanziellen Kennzahlen wie das Ergebnis vor Steuern habe um 4,8 Prozent auf 9,66 Milliarden Euro gesteigert werden können. Der Jahresüberschuss sei auf 6,91 Milliarden Euro geklettert, das Ergebnis je Aktie belaufe sich auf 10,45 Euro. Das (EBIT) belaufe sich auf derweil 9,38 Milliarden Euro, liege aber um 2,2 Prozent unter dem Vorjahreswert von 9,59 Milliarden Euro. Genau diese stetige Abnahme der Marge drücke auf die Laune der Anleger, die das Papier kurzzeitig gen Süden geschickt hätten.Nach einem frischen Jahrestief im Dienstagshandel habe sich der Kursverlauf intraday wieder etwas stabilisiert und den EMA 200 auf Tagesbasis zurückerobert. Aber der verbleibe innerhalb eines seit Anfang Januar bestehenden Abwärtstrendkanals bleibe nach wie vor unumstritten - auch der kürzlich vollzogene Trendbruch Anfang März drücke auf die Stimmung der Investoren. Damit jedoch ein nachhaltiger Befreiungsschlag vollzogen werden könne, müssten sich Bullen noch sehr viel mehr anstrengen und zumindest den kurzfristigen Abwärtstrend, sowie den EMA 50 hinter sich lassen. Ob dies vor dem Hintergrund fallender Margen und des Titelverlustes des besten Autobauers an Daimler gelingen wird, muss zunächst noch abgewartet werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 21.03.2017)Börsenplätze BMW-Aktie:84,36 EUR +2,25% (21.03.2017, 11:10)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:84,20 EUR +2,11% (21.03.2017, 11:26)