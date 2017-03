ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (31.03.2017/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie: Mit Elektromobilität in die Zukunft - AktienanalyseDer Premiumhersteller aus München BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) schaltet auf Angriff, so die Analysten von BNP Paribas in einer aktuellen Veröffentlichung.Über 40 neue Fahrzeuge wolle BMW in den nächsten beiden Jahren auf den Markt bringen, um dem größten Konkurrenten aus Stuttgart wieder den Rang abzulaufen. Dieser habe im vergangenen Jahr mehr Fahrzeuge im Premiumsegment verkauft, was BMW-Vorstandschef Harald Krüger nun dazu veranlasst habe, "die größte Modelloffensive" in der Firmengeschichte auszurufen. Ebenfalls steigen sollten die Investitionen für Forschung und Entwicklung. Neben einem weiteren Ausbau der Elektromobilität - besonders der Infrastruktur an Ladestationen - stehe besonders das autonome Fahren im Mittelpunkt der künftigen Forschungsaktivitäten.Auch die Zahlen, die Krüger auf der jüngsten Bilanzpressekonferenz vorgestellt habe, würden sich durchaus positiv lesen. Der Umsatz habe um zwei Prozent auf 94 Milliarden gesteigert werden können, der Gewinn sei sogar um acht Prozent auf knapp sieben Milliarden Euro gestiegen. Dennoch musste der Aktienkurs im vergangenen Jahr einige Rückschläge hinnehmen, aber seit November bewegt sich die BMW-Aktie in einem leichten Aufwärtstrend, so die Analysten von BNP Paribas. (Ausgabe vom 31.03.2017)