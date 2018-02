Aus Sicht von Carstens spielt Vertrauen eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, eine glaubwürdige Währung zu etablieren. Dabei nähmen Zentralbanken als Hüter der öffentlichen Vertrauens eine wichtige Rolle ein, sagte der BIZ-Generaldirektor. Genau dieses Vertrauen fehle den Kryptowährungen. Kein Individuum und keine Institution hafte für diese. Wenn man Bitcoins und Co nutzen wolle, müsse man auf Intermediäre, wie beispielsweise die Bitcoin-Börsen, zurückgreifen. "Kryptowährungen profitieren von derselben institutionellen Infrastruktur, die dem gesamten Finanzsystem dient, und von dem Vertrauen, das dieses bietet", so Carstens. Er warnte deshalb davor, die neuen digitalen Währungen könnten zu "Parasiten" des Finanzsystems werden. Die Zentralbanken und die Finanzbehörden stünden in der Verantwortung, gleiche Bedingungen für alle zu schaffen. "Das bedeutet, 'gleiche Risiken, gleiche Regeln'. Und zwar ohne Ausnahme", sagte Carstens.



Verbraucher und Anleger schützen



Nach seiner Einschätzung sind Kryptowährungen darüber hinaus ineffizient. Neue Technologien seien nicht mit besseren Technologien gleichzusetzen, so Carstens. "Was vielleicht ursprünglich als alternatives Zahlungssystem ohne staatliche Beteiligung gedacht war, ist inzwischen zu einer Mischung aus Finanzblase, Schneeballsystem und Umweltkatastrophe geworden." Bitcoin erfüllten die Funktion von Geld als Zahlungsmittel, Wertaufbewahrungsmittel und Recheneinheit nicht. Als Gründe dafür nannte er große Kursschwankungen, hohe Transaktionskosten und mangelnden Verbraucher- und Anlegerschutz.



Auch mit Blick auf die ökologischen Folgen sieht Carstens Kryptowährungen kritisch. Um Bitcoin zu schöpfen werde gegenwärtig täglich genauso viel Strom benötigt, wie der Staat Singapur an einem Tag verbrauche, erklärte Carstens. Insgesamt hätten Untersuchungen von Zentralbanken gezeigt, dass die sogenannte Distributed-Ledger-Technologie (DLT), die hinter den digitalen Währungen steht, sehr teuer, langsamer und zudem weniger effizient sei als die Technologie konventioneller Zahlungssysteme.



"Die aktuelle Faszination für Kryptowährungen scheint mehr mit Spekulationsfieber zusammenzuhängen als mit irgendeiner Verwendbarkeit als elektronisches Zahlungsmittel, einmal abgesehen von illegalen Aktivitäten", resümierte Carstens.





