Hannover (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft hat im Frühjahr erwartungsgemäß wieder etwas an Dynamik gewonnen, so die Analysten der Nord LB.



Das reale BIP habe im zweiten Quartal saison- und kalenderbereinigt um 0,5% zum Vorquartal zugelegt. Wachstumsimpulse seien vor allem vom privaten und öffentlichen Konsum sowie von den Investitionen ausgegangen. Die Nettoexporte dürften jedoch leicht gebremst haben. Zusammen mit der leichten Aufwärtsrevision für das erste Quartal müsse man von einer positiven Überraschung sprechen. Für das laufende Jahr halten die Analysten der Nord LB dennoch an ihrer Wachstumsprognose in Höhe von knapp 2% fest, vor allem wegen der vielfältigen Risikofaktoren und der abgekühlten Frühindikatoren. Das wirtschaftliche Umfeld sei aber noch intakt, so dass die EZB ihren langfristig angelegten Exitpfad beibehalten werde. (14.08.2018/ac/a/m)





