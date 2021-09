London Stock Exchange-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

2.230,00 GBp -1,39% (01.09.2021, 17:39)



ISIN BHP Group-Aktie:

GB00BH0P3Z91



WKN BHP Group-Aktie:

A2N9WV



Ticker-Symbol BHP Group-Aktie:

BIL



London Stock Exchange-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP



NASDAQ OTC-Symbol BHP Group-Aktie:

BHPBF



Kurzprofil BHP Group plc:



Die BHP Gruppe (ISIN: GB00BH0P3Z91, WKN: A2N9WV, Ticker-Symbol: BIL, London Stock Exchange-Symbol: BHP, NASDAQ OTC-Symbol: BHPBF) ist ein australisch-britischer Rohstoffkonzern. BHP gewinnt und verarbeitet Mineralien, Erdöl und Erdgas und betreibt ihre Produktionsstätten vor allem in Australien sowie in Nord- und Südamerika. BHP ist einer der weltweit größten Exporteure von metallurgischer Kohle und zählt zu den führenden Eisenerz- und Kupferproduzenten. Weitere bedeutende Geschäftsfelder stellen der Abbau und die Verarbeitung von Erdöl, Gas, energetisch genutzter Kohle und Nickel dar.



Die BHP Gruppe ist in einer dualen Struktur mit zwei Dachfirmen organisiert (BHP Group Limited, Australien, und BHP Group Plc, UK), die eine wirtschaftliche Einheit mit einer gemeinsamen Unternehmensführung bilden. (02.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rohstoffkonzerns BHP Group plc. (ISIN: GB00BH0P3Z91, WKN: A2N9WV, Ticker-Symbol: BIL, London Stock Exchange-Symbol: BHP, NASDAQ OTC-Symbol: BHPBF) unter die Lupe.Das Papier des britisch-australischen Bergbauriesen verbillige sich heute massiv. Es gebe dafür nur einen Grund und der heiße Dividendenabschlag. Alle Anleger, welche die BHP Group-Aktie zum Ende des gestrigen Handelstages in ihren Depots gehabt hätten, können sich über eine Brutto-Dividende von 2 USD je Aktie erfreuen - und genau dieser Betrag werde heute vom Kurs gewissermaßen "abgeschlagen".Es handele sich dabei um die Schlussdividende für das gebrochene Geschäftsjahr 2020/21 (30.06.), das sehr erfolgreich für einen der weltweit größten Eisenerzproduzenten verlaufen sei. Bereits im März hätten die Aktionäre eine Ausschüttung von 1 USD erhalten, woraus sich auf das Gesamtjahr gerechnet eine satte Rendite von 9% ergebe. Die Gutschrift für die Schlussdividende solle ab dem 21. September erfolgen.Anleger sollten also trotz des Kursrückgangs Ruhe bewahren. Bei der BHP Group laufe es indes auch im operativen Geschäft weiterhin gut. Die Gewinne dürften nach wie vor sprudeln. Die günstig bewertete Dividendenperle bleibe ein klarer Kauf (Stopp: 21,50 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.08.2021)Börsenplätze BHP Group-Aktie:XETRA-Aktienkurs BHP Group-Aktie:26,10 EUR -1,51% (01.09.3021, 17:35)