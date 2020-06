London Stock Exchange-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

1.688,60 GBp -2,23% (09.06.2020, 10:42)



ISIN BHP Group-Aktie:

GB00BH0P3Z91



WKN BHP Group-Aktie:

A2N9WV



Ticker-Symbol BHP Group-Aktie:

BIL



London Domestic Ticker-Symbol Group-Aktie:

BLT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Group-Aktie:

BHPBF



Kurzprofil BHP Group:



BHP Group plc (vorher: BHP Billiton plc) (ISIN: GB00BH0P3Z91, WKN: A2N9WV, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) ist global der größte Exporteur von Kohle und drittgrößter Eisenerzproduzent. Das Produktportfolio von BHP Billiton umfasst auch Aluminium, Gas, Nickel, Mangan, Uran und Silber. BHP Billiton betreibt u.a. folgende Produktionsstätten: eine Aluminiumschmelzhütten in Richards Bay, Südafrika, eine Kupfer- und Zinnmine in Kanada, eine Bauxitmine und Aluminiumraffinerie in Worsley, Südaustralien und Samancor, einen Produzenten von Eisenchrom und Eisenmangan in Südafrika, der an der Börse in Johannesburg notiert ist. Minen werden in Australien, Brasilien, Kanada, Kolumbien, Mosambik, Südafrika und Surinam betrieben. (09.06.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des australisch-britischen Rohstoffkonzerns BHP Group plc. (ISIN: GB00BH0P3Z91, WKN: A2N9WV, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) von 14,00 GBP auf 17,75 GBP.Die Preise für Eisenerz (1 Monat: +19%; >100 USD je Tonne) und Rohöl (WTI 1 Monat: +56%) würden sich robuster zeigen bzw. würden einen stärkeren Rebound zeigen, als von Diermeier bisher unterstellt. Die chinesische Volkswirtschaft, die bei den meisten Rohstoffen der größte Nachfrager sowie der größte Wachstumstreiber sei, scheine sich schneller zu erholen, als von Diermeier bisher erwartet. Der Analyst habe daher seine Erwartungen mehrheitlich erhöht (u.a. bereinigtes EPS 2019/20e: 1,74 (alt: 1,63) USD; berichtetes EPS 2019/20e: 1,67 (alt: 1,57) USD; aber DPS 2019/20e: unverändert 1,05 USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2020/21e: 1,54 (alt: 1,44) USD; DPS 2020/21e: 0,92 (alt: 0,90) USD).Rohstoffseitig bestehe nach wie vor eine hohe Abhängigkeit von Eisenerz, woraus umsatzseitig auch eine hohe Abhängigkeit von China (Umsatzanteil Gj. 2018/19: 55%) folge. Ein Großteil der langfristigen Aktiva (betreffe v.a. Minen) befinde sich in Ländern mit geringem Risiko (u.a. Australien per 30.06.2019: 58%; Nordamerika: 11%). Jedoch würden sich China und Australien wegen Covid-19-Pandemie derzeit in einem Konflikt befinden. Die Dividendenrendite (2019/20e: 4,8%; 2020/21e: 4,2%) sei nach Meinung des Analysten attraktiv.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die BHP Group-Aktie weiterhin mit "halten". (Analyse vom 09.06.2020)Börsenplätze BHP Group-Aktie:Xetra-Aktienkurs BHP Group-Aktie:19,018 EUR -1,99% (09.06.2020, 10:33)