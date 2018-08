London Stock Exchange-Aktienkurs BHP Billiton-Aktie:

GBP 16,214 +0,67% (22.08.2018, 10:42)



ISIN BHP Billiton-Aktie:

GB0000566504



WKN BHP Billiton-Aktie:

908101



Ticker-Symbol BHP Billiton-Aktie:

BIL



London Domestic Ticker-Symbol BHP Billiton-Aktie:

BLT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BHP Billiton-Aktie:

BHPBF



Kurzprofil BHP Billiton:



BHP Billiton (ISIN: GB0000566504, WKN: 908101, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) ist global der größte Exporteur von Kohle und drittgrößter Eisenerzproduzent. Das Produktportfolio von BHP Billiton umfasst auch Aluminium, Gas, Nickel, Mangan, Uran und Silber. BHP Billiton betreibt u.a. folgende Produktionsstätten: eine Aluminiumschmelzhütten in Richards Bay, Südafrika, eine Kupfer- und Zinnmine in Kanada, eine Bauxitmine und Aluminiumraffinerie in Worsley, Südaustralien und Samancor, einen Produzenten von Eisenchrom und Eisenmangan in Südafrika, der an der Börse in Johannesburg notiert ist. Minen werden in Australien, Brasilien, Kanada, Kolumbien, Mosambik, Südafrika und Surinam betrieben. (22.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BHP Billiton-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des australisch-britischen Rohstoffkonzerns BHP Billiton plc. (ISIN: GB0000566504, WKN: 908101, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF).Das bereinigte Zahlenwerk für das Geschäftsjahr (Gj.) 2017/18 (30.06.) blieb hinter unseren Erwartungen zurück. Dagegen übertraf die Schlussdividende unsere Prognose. Der freie Cashflow war deutlich positiv und übertraf die Ausschüttung an die Aktionäre signifikant. Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen haben sich entsprechend weiter verbessert. Das Produktivitätsziel (2017/18 und 2018/19) wurde deutlich reduziert und die Produktions-Guidance (2018/19) impliziert auf Konzernebene eine Stagnation (y/y). Zudem sieht BHP bei den wichtigsten Minen mehrheitlich Kostenanstiege.Der vereinbarte Verkauf der Öl- und Gasaktivitäten (in den USA an Land; Wertberichtigung: 2,75 Mrd. USD nach Steuern; Mittelzufluss: 10,8 Mrd. USD) schafft zusätzlichen Spielraum für die Ausschüttung an die Aktionäre (Sonderdividende, Aktienrückkäufe). Dem stehen die gestiegen Konjunkturunsicherheiten (Kupferpreis: rd. 6.000 USD je Tonne) sowie die Samarco-Thematik, die nur aufgeschoben, aber nicht gelöst ist, gegenüber. Unsere Prognose haben wir angepasst (u.a. EpS 2018/19e: 1,53 (alt: 1,57) USD; DpS 2018/19e: 1,10 (alt: 0,90) USD; EpS 2019/20e: erstmals 1,57 USD; DpS 2019/20e: erstmals 1,15 USD).Unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Gemengelage (u.a. rückläufige bereinigte Gewinnentwicklung) sowie des aktuellen Bewertungsniveaus (u.a. KGV 2018/19e: 13,6; Dividendenrendite 2018/19e: 5,3%) lautet das Votum für die BHP Billiton plc-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 17,50 GBP. (Analyse vom 22.08.2018)Börsenplätze BHP Billiton-Aktie:Xetra-Aktienkurs BHP Billiton-Aktie:18,09 EUR +0,10% (22.08.2018, 10:13)