BHP Billiton (ISIN: GB0000566504, WKN: 908101, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) ist global der größte Exporteur von Kohle und drittgrößter Eisenerzproduzent. Das Produktportfolio von BHP Billiton umfasst auch Aluminium, Gas, Nickel, Mangan, Uran und Silber. BHP Billiton betreibt u.a. folgende Produktionsstätten: eine Aluminiumschmelzhütten in Richards Bay, Südafrika, eine Kupfer- und Zinnmine in Kanada, eine Bauxitmine und Aluminiumraffinerie in Worsley, Südaustralien und Samancor, einen Produzenten von Eisenchrom und Eisenmangan in Südafrika, der an der Börse in Johannesburg notiert ist. Minen werden in Australien, Brasilien, Kanada, Kolumbien, Mosambik, Südafrika und Surinam betrieben. (27.04.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BHP Billiton-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des australisch-britischen Rohstoffkonzerns BHP Billiton plc. (ISIN: GB0000566504, WKN: 908101, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) von 15 GBP auf 13 GBP.Für das Q3 2016/17 (31.03.) habe BHP überwiegend Produktionsrückgänge (u.a. Kupfer streikbedingt: -44% y/y; Öl&Gas: -15% y/y) ausgewiesen. Entsprechend seien auch die Produktionsziele für 2016/17 (30.06.) mehrheitlich angepasst worden (Eisenerz: präzisiert, Kupfer/Kokskohle gesenkt). Die Produktionsausblicke würden überwiegend Rückgänge implizieren (Ausnahme: Eisenerz). Während von der Absatz-/Produktionsseite und der Wechselkursentwicklung in Q3 Belastungen für die Geschäftsergebnisse ausgegangen sein sollten, sollten nach Ansicht des Analysten die Rohstoffpreise für einen positiven Effekt gesorgt haben. Die vom aktivistischen Aktionär Elliott gestellten Forderungen (u.a. Börsengang der US-Öl-Onshore-Aktivitäten, Aktienrückkäufe) habe die Unternehmensleitung abgelehnt. Jedoch prüfe BHP Billiton nun strategische Optionen für das Fayetteville-Feld, was doch als ein Entgegenkommen interpretiert werden könne.In Anbetracht der rückläufigen Gewinndynamik (EPS 2017/18e vs. EPS 2016/17e), des aktuellen Bewertungsniveaus (KGV 2017/18e: 13,0) und der Dividendenrendite (2016/17e: 5,5%) lautet das Rating für die BHP Billiton-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. (Analyse vom 27.04.2017)Xetra-Aktienkurs BHP Billiton-Aktie:14,15 EUR -1,22% (27.04.2017, 12:05)