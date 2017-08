London Stock Exchange-Aktienkurs BHP Billiton-Aktie:

BHP Billiton (ISIN: GB0000566504, WKN: 908101, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) ist global der größte Exporteur von Kohle und drittgrößter Eisenerzproduzent. Das Produktportfolio von BHP Billiton umfasst auch Aluminium, Gas, Nickel, Mangan, Uran und Silber. BHP Billiton betreibt u.a. folgende Produktionsstätten: eine Aluminiumschmelzhütten in Richards Bay, Südafrika, eine Kupfer- und Zinnmine in Kanada, eine Bauxitmine und Aluminiumraffinerie in Worsley, Südaustralien und Samancor, einen Produzenten von Eisenchrom und Eisenmangan in Südafrika, der an der Börse in Johannesburg notiert ist. Minen werden in Australien, Brasilien, Kanada, Kolumbien, Mosambik, Südafrika und Surinam betrieben. (24.08.2017/ac/a/a)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BHP Billiton-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des australisch-britischen Rohstoffkonzerns BHP Billiton plc. (ISIN: GB0000566504, WKN: 908101, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) von 13,50 GBP auf 14,50 GBP.Das bereinigte Zahlenwerk für das zweite Halbjahr 2016/17, das v.a. vom Rohstoffpreisanstige geprägt gewesen sei, habe seine Erwartungen verfehlt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das gleiche gelte für die H2-Dividende. Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen hätten sich gegenüber Ende 2016 deutlich verbessert.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die BHP Billiton-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 13,50 GBP auf 14,50 GBP angehoben. (Analyse vom 24.08.2017)Xetra-Aktienkurs BHP Billiton-Aktie:15,40 EUR +0,29% (24.08.2017, 16:19)