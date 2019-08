Börse Frankfurt-Aktienkurs BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktie:

3,30 EUR +0,61% (07.08.2019, 08:01)



ISIN BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktie:

DE000A1CRQD6



WKN BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktie:

A1CRQD



Ticker-Symbol BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktie:

B9B



Kurzprofil BHB Brauholding Bayern-Mitte AG:



Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (ISIN: DE000A1CRQD6, WKN: A1CRQD, Ticker-Symbol: B9B) ist seit Juli 2010 im Segment m:access der Münchener Börse notiert. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2017 betrug 77,7% und belegt die solide Finanzierungsstruktur der BHB Brauholding AG - ein entscheidender Wettbewerbsvorteil im fortschreitenden Konsolidierungsprozess der Brauereibranche.



Die Brauerei Herrnbräu GmbH ist eine 100%ige Tochter der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG. Die Wurzeln der Brauerei HERRNBRÄU reichen bis ins Jahr 1527 zurück. Durch die Fusion mit Danielbräu zur Actienbrauerei im Jahre 1873 sowie dem Zusammenschluss mit dem Bürgerlichen Brauhaus im Jahre 1899 befindet sich HERRNBRÄU seit dieser Zeit unter dem Dach unserer Aktiengesellschaft.



Der BHB Konzern hat sich als traditioneller bayerischer Bierspezialist mit besonderem Schwerpunkt auf Weißbierspezialitäten etabliert. Das gesamte heutige Markenportfolio umfasst 11 Weißbier-, 29 untergärige Bierspezialitäten und 4 Biermischgetränke. Mit Bernadett Brunnen bietet Herrnbräu auch eine große Vielfalt an Mineralwasser und alkoholfreien Erfrischungsgetränken an. 19 verschiedene Sorten stehen als Durstlöscher bereit. Alle Produkte zeichnen sich durch größte Reinheit und mehrfach prämierte Qualität aus. (07.08.2019/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktie (ISIN: DE000A1CRQD6, WKN: A1CRQD, Ticker-Symbol: B9B).Die BHB Brauholding präsentiere sehr gute Halbjahreszahlen 2019. So sei ein hoher Gesamt-Getränke-Absatz mit 107 thl (VJ: 109 thl) erzielt worden, welcher nur knapp unter dem Rekordwert des Vorjahres gelegen habe. Das Vorjahr habe besonders hohe Absatzzahlen durch den sehr heißen und langanhaltenden Sommer erreicht. In der langfristigen Betrachtung sei das erste Halbjahr 2019 dennoch das zweiterfolgreichste Absatzhalbjahr der jüngeren Unternehmensgeschichte.Diese gute Entwicklung habe sich auch im Umsatz widergespiegelt, welcher sich um 1,9% auf 8,56 Mio. EUR (VJ: 8,40 Mio. EUR) erhöht habe und einen Rekordwert erreicht habe. Ein wesentlicher Umsatztreiber sei hierbei das Gastronomiegeschäft sowie die erfolgreich durchgesetzten Preiserhöhungen gewesen. Insgesamt entwickle sich laut Aussage des Managements auch das Exportgeschäft sehr solide. Mit der Umsatzsteigerung seien zudem Ergebnisverbesserungen erzielt worden. Das EBIT habe sich um 8,4% auf 0,23 Mio. EUR erhöht (VJ: 0,21 Mio. EUR), was einer Margenverbesserung von 2,6% (1. HJ 2018) auf 2,7% (1. HJ 2019) entspreche.Im Zuge der guten Halbjahreszahlen sei auch die Guidance für 2019 mit einem erwarteten Brutto-Umsatz in Höhe von 17,8 Mio. EUR und einer EBIT-Marge von 2,3% bis 2,6% bestätigt worden. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Nachfrage nach ausgezeichneten Qualitätsgetränken weiterhin bestehe und sich dies auch in der Unternehmensentwicklung zeige. Die Analysten würden ihre Prognose und ihr Kursziel in Höhe von 3,80 EUR je Aktie bestätigen.