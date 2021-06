Ist BDSwiss ein regulierter Broker?

Wie sind Sie geschützt?

Leverage bei BDSwiss

Welche Konten stehen mit BDSwiss zur Verfügung?

Einzahlungsmethoden und Mindesteinzahlung

Die Methoden, die eine breite Palette von Zahlungsmöglichkeiten umfassen, können jedoch je nach den Bestimmungen des Landes und Ihres Wohnsitzes variieren. Dazu können Folgende gehören:



Kreditkarten

Banküberweisungen

Sofortüberweisung

Skrill, iDEal, EPS, giropay, und weiteres

Normalerweise beträgt die erforderliche Mindesteinzahlung 100 Euro, um mit dem Live-Handel zu beginnen, was für viele Trader eine attraktive Möglichkeit ist, mit einem Classic-Konto zu starten. Vorteilhaft ist, dass BDSwiss keine Gebühren auf Einzahlungen per Kreditkarte/elektronischer Geldbörse erhebt. Allerdings können Ausnahmen zu dieser Regel bei bestimmten Einzahlungsmethoden vorhanden sein.



Unserer Auszahlungserfahrung bei BDSwiss nach gab es keine Beschränkungen auf Bargeldbeträge, die eingezahlt oder abgehoben wurden. Allerdings wird für Überweisungen unter 100 Euro eine Gebühr von 10 Euro erhoben. Der Mindestbetrag für Auszahlungen per Banküberweisung beträgt 50 Euro, einschließlich der Gebühr von 10 Euro.



BDSwiss mobile Plattform vs. Desktop-Plattform

Natürlich hat BDSwiss auch eine eigene mobile App entwickelt, die von Tradern und auch von der Presse sehr gelobt wird. Alle wichtigen Funktionen sind dort verfügbar, so dass Sie auch von unterwegs Analysen durchführen, offene Positionen einsehen und verwalten sowie auf Ihre Kontoverwaltung zugreifen können.



Die verfügbaren Versionen von sowohl MetaTrader4 als auch MetaTrader5 eignen sich für verschiedene Geräte, einschließlich PC, Mac, Anwendungen oder Web-Plattform, die keine Installationen erfordert. Sie können auch die Desktop-Version herunterladen.



Wie sieht die Kundenunterstützung aus?

Einer der anderen großartigen Punkte, die wir hervorheben möchten, ist der Kunden-Support. BDSwiss hat einen mehrsprachigen Support, der den Tradern täglich zur Verfügung steht und auch auf einem sehr nachhaltigen und professionellen Niveau ist. Ihnen steht der Live-Chat, Telefon oder E-Mail innerhalb der Arbeitszeiten 24/5 zur Verfügung und Sie werden stets mit dem Qualitätsniveau zufrieden sein.



Fazit

Wenn wir uns die Gesamtbewertung der Testerfahrungen mit BDSwiss anschauen, dann sehen wir ein Unternehmen, das es geschafft hat, sein Kundenportfolio auf über 1,5 Millionen Kunden zu erhöhen und das dank seiner stabilen Handelsbedingungen und einem globalen Angebot für Kunden weltweit geeignet ist. Der Broker setzt auf Schweizer Expertise im Finanzbereich und bietet aufgrund der Regulierung durch die EU-Behörde und weiterer zusätzlicher Registrierungen fast jedem Einwohner die Möglichkeit, sich am Handel zu beteiligen. Mehr darüber können Sie bei brokererfahrungen24.de lesen.



Vorteile

Starke Aufstellung mit reguliertem Hauptsitz in der Schweiz

Weltweite Abdeckung durch Niederlassungen in den USA und Zypern, Mauritius, Seychellen

Forex- und CFD-Instrumente

Ultimative Handelstechnologie

Auswahl zwischen MT4, MT5, mobiler App und proprietärer Plattform

Schnelle Kontoeröffnung

Hochwertige Kundenbetreuung

Nachteile

Support nicht 24/7 verfügbar

