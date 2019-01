Tradegate-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (03.01.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Was für ein Jahresauftakt in der Biotechbranche: Heute sei bekannt geworden, dass Bristol-Myers Squibb Celgene für 74 Mrd. USD übernehmen wolle. Bristol-Myers wolle für jede Celgene-Aktie eine Bristol-Myers-Squibb-Aktie und 50 USD in bar bezahlen.Von dem Deal profitiere natürlich auch die Aktie der BB Biotech. Celgene nehme in deren Portfolio mit einem Anteil von 6,8% per 30. September 2018 Platz drei der größten Beteiligungen ein. Dementsprechend reagiere auch die Aktie der Schweizer Beteiligungsgesellschaft mit einem deutlichen Kurssprung.BB Biotech habe in der Vergangenheit bereits mehrere attraktive Übernahmen im Portfolio vorzuweisen gehabt. Jüngste Beispiele seien die Krebsimmuntherapie-Spezialisten Juno Therapeutics, die von Celgene gekauft worden sei und Kite Pharma, die von Gilead Sciences geschluckt worden sei. Zudem dürfte der Megadeal mit Actelion noch in Erinnerung sein, die 2017 von Johnson & Johnson mit sattem Aufschlag übernommen worden sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BB Biotech-Aktie:XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:54,50 EUR +4,61% (03.01.2019, 13:45)